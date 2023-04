Zaostrza się walka o przejęcie górniczego potentata

Mająca siedzibę w Szwajcarii spółka Glencore rozważa podwyższenie oferty kupna kanadyjskiej spółki Teck Resources. Dwie poprzednie oferty zostały odrzucone. Być może dojdzie do próby wrogiego przejęcia firmy.

Teck to zdywersyfikowany producent górniczy o mocnej pozycji w miedzi i cynku.

Glencore chce skorygować profil działalności.

Zarząd Teck ma inne plany wobec swojej firmy.

- Glencore Plc jest gotowy rozważyć podwyższenie oferty przejęcia Teck Resources Ltd. - napisał szwajcarski gigant w liście otwartym skierowanym do akcjonariuszy kanadyjskiej firmy.

Zdaniem europejskiej firmy jej oferta pozwoli na rozwój biznesu

W kwietniu zarząd Teck odrzucił dwie oferty kupna firmy Glencore – najpierw na początku miesiąca, potem w połowie. Glencore pierwotnie wycenił Tecka na 23 miliardy dolarów.

Co ciekawe jak pisze Glencore w liście do akcjonariuszy: spółka nigdy nie twierdziła, że jego obecna propozycja jest „najlepsza i ostateczna” i że nie jest przygotowana do jej zmiany i podwyższenia.

Firma uważa, że ​​wszelkie możliwe nowe warunki umowy najlepiej rozważyć w porozumieniu z zarządem Teck. Strony mogłyby wspólnie zbadać możliwości modyfikacji propozycji Glencore w taki sposób, aby odpowiedzieć na obawy kierownictwa firmy, mówi odwołanie.

- Wierzymy, że dzięki tej interakcji możemy poprawić warunki i cenę oferty, a to leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Teck - napisał Glencore.

W przypadku, gdy zarząd odmówi współpracy z Glencore, szwajcarska firma jest gotowa złożyć ofertę bezpośrednio akcjonariuszom Teck.

Glencore grozi zarządowi Teck wrogim przejęciem

Początkowo Glencore zaproponował Teckowi połączenie swoich biznesów, a następnie wydzielenie działalności węglowej dwóch firm w oddzielny podmiot. W ramach tej oferty Teck miał otrzymać po 24 proc. zarówno w spółce macierzystej, jak i wydzielonym biznesie węglowym.

Zarząd Teck odrzucił pierwszą ofertę, a Glencore ją skorygował, deklarując chęć zapłaty części transakcji gotówką, a nie akcjami, aby umożliwić akcjonariuszom kanadyjskiej firmy wyjście z biznesu węglowego.

W ramach nowej oferty akcjonariusze Teck otrzymaliby 24 proc. udziałów w podstawowej działalności połączonej firmy oraz 8,2 miliarda dolarów w gotówce.

Teck jednak nadal uważa, że ​​ogłoszony w lutym plan wydzielenia biznesu węgla koksującego Teck w samodzielną spółkę, która zostanie przekazana akcjonariuszom, jest lepszą opcją.

Akcjonariusze będą głosować w tej sprawie na walnym zaplanowanym na 26 kwietnia.

Zdaniem ekspertów Glencore gorączkowo poszukuje dywersyfikacji swojej działalności. Spółka jest bowiem mocno związana z biznesem węglowym, którego przyszłość wydaje się być wątpliwa.