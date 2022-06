Zapaść na rosyjskim rynku stali pogłębia się

Od stycznia ceny stali i stali walcowanej w Rosji spadły o 40 proc. Produkcja zalega w magazynach a chętnych brak – podaje dziennik Wiedomosti, powołując się na dane agencji ratingowej Rusmet.

Według publikacji cena stali walcowanej na gorąco spadła w Rosji od stycznia do czerwca o 40 proc. - do 46 272 rubli za tonę (niespełna 3600 zł), a prętów zbrojeniowych - do 41 163 rubli za tonę (o 41 proc.).

Co spowodowało obecna sytuację? Rosjanie praktycznie nie mogą eksportować swojej produkcji. Zainteresowane nią zachodnie firmy już zmieniły lub są w trakcie zmiany dostawców.

Konsekwencje tego będą znaczne, bo spada również popyt na krajowym rynku. Napaść Rosji na Ukrainę spowodowało bowiem zamrożenie wielu inwestycji, a rosyjskie firmy z powodu dużej niepewności także nie chcą inwestować.

Przedstawiciele rosyjskiego przemysłu metalurgicznego oszacowali możliwe zmniejszenie zużycia swoich wyrobów do końca 2022 roku o 30 proc., czyli o 13 mln ton. Przy utrzymywaniu się tej sytuacji zagrożonych jest nawet kilkadziesiąt tys. miejsc pracy.