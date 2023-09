Zapaść na rynku platyny. Takiego niedoboru jeszcze w historii nie było

Światowa Rada ds. Platyny poinformowała, że w 2023 roku deficyt tego metalu wyniesie rekordowe w historii milion uncji. Podaż metalu jest obecnie zbyt niska, by nadążyć za popytem.

Jak podaje Rada ds. Platyny we właśnie opublikowanym sprawozdaniu kwartalnym dotyczącym rynku tego metalu, platyna odnotuje o 2,2 proc. większy deficyt podaży, niż wcześniej oczekiwano. Spodziewano się bowiem, że deficyt podaży wyniesie 983 tys. uncji, teraz oczekuje się, że przekroczy on milion uncji.

Deficyt to m.in. efekt zawirowań na rynku innego metalu – palladu. Wysokie ceny tego pierwiastka spowodowały, że część firm motoryzacyjnych wykorzystujących pallad w produkcji katalizatorów przerzuciło się na tańszą platynę.

- Popyt na platynę, która jest wykorzystywana w katalizatorach do redukcji szkodliwych emisji z układów wydechowych pojazdów, a także do innych zastosowań, od biżuterii po produkcję szkła, ma wzrosnąć o 27 proc. do 8,2 mln uncji trojańskich w 2023 - podaje rada w raporcie kwartalnym.

Tymczasem oczekuje się, że podaż metalu utrzyma się na ubiegłorocznym poziomie 7,2 miliona uncji. Teoretycznie istnieje możliwość zwiększenia podaży z kopalń Afryki Południowej. Problem w tym, że z powodu ciągłych niedoborów energii elektrycznej nie są one w stanie dostarczyć metalu.

Na razie konsumenci platyny radzą sobie zużywając zapasy metalu. Jednak te kurczą się. Na koniec obecnego roku rada spodziewa się, że wystarcza one na pokrycie pięciomiesięcznego zapotrzebowania globu na ten metal.

Co gorsza większość tych zapasów będzie przechowywana w Chinach, co oznacza problem z ich uwolnieniem.

Obecnie z 5 największych producentów platyny czterech (poza Norylskim Niklem) najważniejsze operacje górnicze prowadzi w Afryce Południowej.