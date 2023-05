Zapaść na rynku rudy żelaza jest coraz większa

Ceny rudy żelaza osiągnęły najniższy poziom od sześciu miesięcy. Popyt ze strony Chin jest zbyt słaby, aby powstrzymać spadek cen tego surowca.

Ceny kontraktów na rudę o zawartości żelaza 63,5 proc. z dostawą do chińskiego portu Tianjin spadły w piątek do 98,5 dol. za tonę, najniższego poziomu od listopada ubiegłego roku.

Dostawca danych, Trading Economics, odnotowuje utrzymujące się obawy dotyczące chińskiego rynku nieruchomości – jednego z głównych konsumentów wyrobów stalowych. Ceny mieszkań w kraju spadają już 12 miesięcy z rzędu.

Co prawda Pekin wdraża różne środki wsparcia, ale jak dotąd nie mają one znaczącego wpływu na działalność inwestycyjną i budowlaną – podaje dostawca danych.

Mniejsze zapotrzebowanie na stal wywołało w Chinach spadek produkcji tego materiału. Produkcja stali w Chinach spadła w kwietniu o 1,5 proc. rok do roku i 3,2 proc. miesiąc do miesiąca, do 92,6 mln ton.

Zdaniem analityków perspektywy dla rynku chińskiego są nie tyle co słabe, ale wręcz złe. Po prostu nie ma rezerwy, która mogłaby doprowadzić do zwiększonego zapotrzebowania na stal, a tym samym rudę żelaza.

Dane z Chin są kluczowe dla rynku, ponieważ to właśnie ten kraj odpowiada za ponad połowę światowej produkcji stali. Bez poprawy sytuacji na tym rynku o powrocie do wzrostów nie ma co myśleć.

Globalne modele makroekonomiczne Trading Economics oraz prognozy analityków, na które powołuje się dostawca danych, wskazują na spadek ceny rudy żelaza do 96,76 dol. za tonę do końca obecnego kwartału i do 89 dol. za tonę w ciągu 12 miesięcy.