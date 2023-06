Zapasy tego metalu są najmniejsze od 15 lat. Wystarczą tylko na 11 godzin handlu

Zapasy miedzi na giełdzie w Londynie, najważniejszym rynku tego metalu, spadły tylko do 77 tysięcy ton. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z metalem dostępnym natychmiast – wystarczy go tylko na 11 godzin handlu.

Miedzi w giełdowych magazynach jest rekordowo mało.

Mimo nikłych zapasów cena metalu oscyluje wokół 8300 dolarów za tonę.

Część handlujących nie dostarcza surowca na giełdę, licząc, że wywoła to wzrost cen.

Londyńska Giełda Metali (London Metal Exchange) to kluczowy rynek dla wielu surowców. Miedź jest jednym z najważniejszych z nich. I właśnie okazuje się, że zaczyna jej brakować.

Miedzi nie powinno brakować, ale jednak magazyny są puste

Sytuacja jest o tyle dziwna, że wszystkie niemal znaki na ziemi i niebie pokazują, że tak nie powinno się dziać. Przede wszystkim wciąż niemrawo rozwija się chińska gospodarka – największy konsument miedzi na świecie (około 50 proc. światowego zużycia rdzawego metalu). Niezbyt dobre wieści płyną ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, gdzie również zakupy metalu są na dość niskim poziomie. Mimo tych sprzeczności na LME surowca jest mało.

Na tyle mało, że kupujący prześcigają się w ofertach gotówkowych. Zwykle bowiem na rynku obwiązują odroczone płatności, tymczasem teraz wielu kupujących oferuje zapłatę natychmiastową, co ciekawsze gotowi są nawet płacić więcej.

Pewnym usprawiedliwieniem dla sytuacji na LME mogłoby być to, że w połowie czerwca doszło do pożaru w hucie miedzi należącej do koncernu Boliden. Z rynku zniknęło około 220 tys. ton metalu. Jednak magazyny LME zaczęły świecić pustkami już wcześniej.

Nikłe zapasy miedzi także na innych kluczowych rynkach

Tyle, że równocześnie rekordowo niskie od lat zapasy są także na amerykańskiej giełdzie CME w Chicago i Szanghajskiej giełdzie ShFE. Łączne zapasy miedzi na tych dwóch rynkach wynoszą obecnie około 165 tys. ton.

Efektem tego światowe zapasy metalu na giełdach są obecnie na najniższym od 2008 roku poziomie.

W takiej sytuacji ceny metalu powinny rosnąć, no bo skoro miedzi brakuje... Tymczasem tona metalu na LME kosztuje obecnie około 8300 dol., a analitycy wątpią w szybką poprawę.

I tu dochodzimy do wyjaśnienia obecnej sytuacji. W przypadku ShFE co prawda miedź z magazynów giełdy znikła, ale nie oznacza to, że została już wykorzystana. Agenci handlowi informują, że metal ze względów celnych i podatkowych został przeniesiony do magazynów poza giełdą. Zresztą Chiny zaimportowały w maju rekordowe 2,56 mln ton koncentratów i wyprodukowały rekordowe 1,1 mln ton miedzi rafinowanej. Metalu więc nie brakowało.

Nieco inaczej rzecz ma się w przypadku giełdy CME i LME. Tam po prostu dociera mniej metalu. Część handlujących zamiast trzymać zapasy metalu na giełdzie, nie rejestruje ich tylko czeka na poprawę koniunktury, próbując wpłynąć na ceny.