Zapowiada się rewolucja w produkcji złota. Chcą ją zrobić Czesi

Złoto należy do najcenniejszych surowców. Jego wydobycie nie jest łatwe, a jednym z największych problemów, z jakimi muszą się borykać firmy górnicze, jest bardzo negatywny wpływ niektórych rodzajów eksploatacji na środowisko naturalne. I właśnie temu chce zaradzić czeska firma chemiczna Draselovka.

Nowa metoda ma pozwolić na przyjaźniejszą dla środowiska ekstrakcję złota ze złóż.

Zamiast szkodliwych dla środowiska roztworów cyjanków, użyte zostaną neutralne dla przyrody związki.

W przyszłości metoda ma być pomocna w ekstrakcji innych metali.

Niedawno firma Draselovka z czeskiej miejscowości Kolin postanowiła przejąć australijską firmę Mining and Process Solutions. Dlaczego zdecydowała się na ten krok?

Aby to wyjaśnić, trzeba pokazać, jak eksploatowane są w przeważającej części złoża złota. Choć na filmach kopalnie eksploatują żyły złota, to jest to mit. W praktyce najczęściej wydobywa się skałę o dużej zawartości cennego kruszcu – to znaczy rzędu kilku ppm (średnia zawartość złota w skorupie naszej planety wynosi 0,004 ppm, czyli 0,0000004 proc.).

Złoto ze złoża można także wypłukać w procesie cyjanizacji. Sam proces polega na wtłoczeniu do złoża wodnych roztworów cyjanków. Nie jest on tani, ani przede wszystkim neutralny dla środowiska. W niektórych krajach jest prawnie zabroniony ze względu na spustoszenie, jakie związki powodują w przyrodzie.

W przeszłości przedostanie się roztworów cyjanków do wód gruntowych powodowało w wielu krajach gigantyczne straty przyrodnicze.

Inwestycja w niskotoksyczne związki

I tu na scenę wchodzi przejęcie przez Czechów MPS. Australijska firma od wielu lat zajmuje się technologią ługowania, wykorzystującą zamiast związków cyjanu aminokwasy, takie jak glicyna. To technologia, która usprawnia proces ekstrakcji wielu metali. Została opracowana przez naukowców z australijskiego Uniwersytetu Curtin, jednak to MPS finansował prace i jest prawnym jej właścicielem.

W odróżnieniu od związków cyjanu, w opatentowanym przez MPS rozwiązaniu następuje połączenie nadmanganianu potasu i glicyny, które częściowo rozkładają się na nierozpuszczalny dwutlenek manganu, nierozpuszczalny szczawian wapnia i azot – które są naturalnie występującymi, niskotoksycznymi związkami chemicznymi.

Jak podkreślają autorzy pomysłu, przy niskich stężeniach nadmanganianu potasu dodawanego do alkalicznego układu glicyny w temperaturze otoczenia, możliwe jest wypłukiwanie 85,1 proc. złota ze złoża rudy. Jest to szybkość ekstrakcji podobna do cyjanizacji.

Czesi ze spółki w Kolinie liczą, że na komercjalizacji pomysłu sporo zarobią.

- Technologia ta przyniesie wiele korzyści przemysłowi surowcowemu. Dzięki niej przy zachowaniu wydajności będzie ona bezpieczną i przyjazną dla środowiska metodą wydobycia - podkreśla Rohan McDougall, dyrektor komercjalizacji Uniwersytetu Curtin.

Co ważne, metoda jest bardzo rozwojowa. Choć opracowana głównie z myślą o ekstrakcji złota, może być także wykorzystana przy produkcji miedzi, kobaltu i niklu.

Tym samym świetnie trafia w obecne potrzeby branży górniczej. Ta boryka się bowiem z malejącymi zasobami metali. Dość powiedzieć, że na początku ubiegłego wieku średnia zawartość złota w eksploatowanych w Stanach Zjednoczonych złożach wynosiła 20 ppm. Obecnie jest to już tylko 1 ppm.