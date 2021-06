Zarmen celuje w wieże wiatrowe

Wprowadzenie do portfolio wyrobów wielkogabarytowych - pierścieni kuto-walcowanych - otworzyło przed spółką Zarmen FPA nowe możliwości na rynku znajdującym się w fazie wieloletniego wzrostu. Rosnąca liczba nowych wież wiatrowych generuje popyt na coraz większe, trwalsze i precyzyjniej wykonane pierścienie. Zarmen wprowadza więc do oferty nowe wymiary, nową jakość i nowe materiały.

Pierścienie rosną wraz z mocami farm wiatrowych

Nowe wyroby - nowe wyzwania

Inwestycje wciąż trwają

Zmiany dotyczyły nie tylko jakości i własności, ale także wielkości wyrobów, co pozwoliło zyskać całkiem nowe grupy odbiorców, np. inne niż dotąd segmenty przemysłu maszynowego.– Do tej pory średnica pierścieni, które produkowaliśmy, wynosiła 2200-2500 mm, dziś dochodzimy do 3800 mm. Jesteśmy jedynym w kraju producentem pierścieni wielkogabarytowych o masie powyżej 2,5 tony – powiedział Sławomir Misiowiec.Rozwój rynku pierścieni kuto-walcowanych będzie związany przede wszystkim z przemysłem morskim oraz offshore, gdzie istotną rolę będą odgrywały łożyska wielkogabarytowe oraz elementy podwodnych złączy hydraulicznych. – Powszechnie dostępne prognozy i raporty świadczą o bardzo dobrych perspektywach rozwoju tych gałęzi gospodarki, co mam nadzieję przełoży się na duży popyt na nasze wyroby – mówi Sławomir Misiowiec.Czytaj także: KE zatwierdziła polski program dla offshore. Wartość - 22,5 mld euro Przede wszystkim Zarmen liczy jednak na odbiór nowych pierścieni przez dynamicznie rozwijający się segment farm wiatrowych. Tego typu pierścienie stosowane są głównie w łożyskach dla turbin wiatrowych. Farmy wiatrowe powiększają swoje moce, a więc potrzebują pierścieni o coraz większych średnicach.Trudno jednak mówić o przyszłości – prognozy sprzed pandemii w ostatnich kilkunastu miesiącach zostały mocno zachwiane, a wielu odbiorców straciło pewność, co do możliwości realizacji swoich wcześniejszych planów.– Dziś produkcja pierścieni wielkogabarytowych jest istotnym uzupełnieniem oferowanego przez spółkę asortymentu odkuwek, takich jak pręty, wały czy odkuwki kształtowe. Udział pierścieni w produkcji ogółem systematycznie jednak rośnie. Z sygnałów napływających z rynku wynika, że w najbliższym czasie pierścienie kuto-walcowane mogą stać się wiodącym wyrobem oferowanym przez spółkę. Przed wprowadzeniem nowych wyrobów pierścienie stanowiły ok. 1 proc. naszej produkcji. Obecnie stanowią 10 proc., a docelowo chcemy doprowadzić do tego, by stanowiły 20-25 proc. – mówi Sławomir Misiowiec.Wprowadzenie nowego produktu było dla spółki sporym wyzwaniem, wymagającym nie tylko inwestycji kapitałowych, ale także opracowania w niektórych aspektach własnego know-how.Przede wszystkim trzeba było opracować wewnętrzną logistykę, związaną z możliwością przygotowania materiału wsadowego i transportu między prasą a walcarką, tak aby ograniczyć maksymalnie czas tych operacji.– Zaprojektowaliśmy m.in. unikalny manipulator szynowy, który ma możliwość jazdy wzdłużnej i poprzecznej, ze zmianą trybu jazdy w ciągu kilku sekund – wyjaśnia Sławomir Misiowiec. Sprzęt wykonała firma zewnętrzna, ale w oparciu o założenia przygotowane przez Zarmen FPA.– Wymagające było także dostosowanie samego procesu budowy do rytmu funkcjonowania zakładu. Problemem było np. wykonanie fundamentów pod nowe maszyny w czasie pracy zakładu i w niewielkiej odległości od prasy o nacisku 3200 ton, na której normalnie prowadzimy proces produkcyjny. To mogło kreować problemy dla konstrukcji hali i innych urządzeń obok montowanej walcarki – mówi Sławomir Misiowiec.Fundamenty dla nowych maszyn musiały mieć głębokość 4,5 m, a to znacznie więcej niż fundamenty samej hali i obecnie pracujących w niej urządzeń.Firma kupiła urządzenia CNC do obróbki mechanicznej, aby móc obrabiać wyroby niemal „na gotowo”, nadawać im odpowiednio wysoką jakość i precyzję wykonania.– Kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa pracy w coraz trudniejszych warunkach eksploatacji. Przede wszystkim pożądana jest znaczna poprawa jakości pierścieni wielkogabarytowych, co przekłada się na znaczną poprawę własności mechanicznych oraz eliminację wad wewnętrznych – mówi Sławomir Misiowiec.Projekt dotyczący produkcji wielkogabarytowych pierścieni kuto-walcowanych został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nakłady związane z pracami wyniosły ponad 32,8 mln zł, z czego 13,9 mln zł zostało sfinansowane dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Proces inwestycyjny na tym się nie zakończył, bo wymagania odbiorców rosną. – Chcemy poszerzyć naszą bazę o piec grzewczy obrotowy oraz piec do obróbki cieplnej i kolejną obrabiarkę CNC do obróbki „na gotowo” – wyjaśnia Sławomir Misiowiec.Zachodzące na rynku zmiany technologiczne kierują zainteresowania firmy w kolejne nowe rejony.Czytaj także: Nowelizacja ustawy odległościowej 10H ułatwi budowę farm wiatrowych w Polsce Kolejnym krokiem, do którego przygotowuje się Zarmen FPA, jest produkcja pierścieni kuto-walcowanych ze stopów aluminium, których w Polsce nikt dotąd nie robił.– To proces technologicznie trudniejszy niż wykonanie pierścieni ze stopów stali. Wynika to z innego zakresu temperatur kucia. Podczas gdy w wypadku stali mamy 900-1250 stopni, to przy stopach aluminium 470-530. Musieliśmy się od nowa uczyć, jak zorganizować proces przygotowawczy i sam proces walcowania ze względu na znacznie węższy zakres temperatur – wyjaśnia Sławomir Misiowiec.Seria próbna, wykonana na zamówienie jednego z odbiorców, była sukcesem. Jeżeli pojawi się większe zainteresowanie rynku takimi wyrobami, Zarmen FPA będzie gotowy na wejście w kolejne segmenty produkcji.