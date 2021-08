Zarmen zmodernizuje baterię w Koksowni Przyjaźń - koszt to 426 mln zł

Należąca do grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej firma JSW Koks podpisała wartą 426,5 mln zł umowę z firmą Zarmen, ws. modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Kontrakt będzie realizowany do lutego 2024 r. - podała JSW.

Modernizacja baterii nr 4 w koksowni w Dąbrowie Górniczej należy do kluczowych inwestycji realizowanych w koksowniczej części grupy JSW.

Efektem przedsięwzięcia ma być obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie uciążliwości dla środowiska oraz poprawa jakości wytwarzanego koksu.

Po remoncie instalacja ma być jedną z najnowocześniejszych w światowym koksownictwie.

Zgodnie z przyjętą formułą realizacji inwestycji (tzw. systemem gospodarczym), przedsięwzięcie podzielono na etapy. Wybór wykonawców dla każdego z nich odbywał się w osobnych przetargach. JSW nie podała całkowitej wartości przedsięwzięcia.

Przed zawarciem kontraktu z Zarmenem, który będzie wykonawcą zadania głównego, podpisano już umowy z dostawcami materiałów dla wybudowania masywu ceramicznego i wykonawcą komina. Trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcami obiektów i instalacji elektrycznych oraz stanowiska do remontu i wymiany ubijarek. Rozpoczęły się też dostawy krzemionki, potrzebnej do realizacji prac.

Modernizacja dąbrowskiej baterii jest istotna m.in. dla zachowania zdolności produkcyjnych JSW Koks, a także ze względu na planowane do wdrożenia rozwiązania technologiczne, techniczne i proekologiczne, dające większe możliwość większego wykorzystania rodzimego węgla koksowego, wydobywanego w kopalniach JSW. Zmniejszy się emisja pyłu, dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz tlenków azotu.

Zaplanowane w Koksowni Przyjaźń prace wiążą się m.in. ze zmianą technologii napełniania komór baterii koksowniczej z systemu zasypowego na ubijany, co da możliwość ograniczenia zużycia węgli typu 35 na rzecz węgli typu 34 (gazowo-koksowych) - w efekcie produkcja koksu ma być tańsza, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiednich parametrów jakościowych.

Dąbrowska inwestycja będzie finansowana ze środków własnych JSW Koks oraz kredytów i pożyczek preferencyjnych. Wiosną tego roku poinformowano, iż przedsięwzięcie dostanie łącznie do 13,9 mln euro pomocy publicznej. Decyzję o wsparciu wydała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, na okres 10 lat - ulga podatkowa będzie wykorzystana po zakończeniu inwestycji.

Jak informowano w ub. roku, JSW Koks zamierza w kolejnych latach utrzymać stabilną produkcję koksu na poziomie ok. 3,5 mln ton rocznie. Zatrudniająca ok. 2,4 tys. osób firma, to podmiot skupiający aktywa koksownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej, złożony z dawnego Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu (z koksowniami w Zabrzu i Radlinie) oraz Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Produkcja koksu należy do strategicznych obszarów działania grupy JSW.