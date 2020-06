Zarząd Grupy Kęty podtrzymuje prognozę wyników na 2020 rok

Grupa Kęty szacuje, że zysk netto grupy w drugim kwartale 2020 roku wyniesie ok. 110 mln zł, co oznacza wzrost o 46 proc. rok do roku. Zarząd podtrzymuje prognozę wyników na 2020 rok.

Według szacunków skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 875 mln zł (wzrost o 5 proc.), natomiast skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 145 mln zł, co oznacza wzrost o 43 proc.

Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie do 180 mln zł w drugim kwartale ze 135,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 33 proc.).

Jak podała grupa w komunikacie, wyniki operacyjne pozwolą wygenerować wysokie przepływy pieniężne, co pozwoli zredukować dług netto na koniec drugiego kwartału 2020 roku do ok. 450 mln zł.