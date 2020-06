Zarząd KGHM zdecydował, co zrobi z ponad 1,2 mld zysku

Ponad 1 mld 263 mln zł osiągniętego w 2019 r. przez KGHM Polska Miedź zysku pozostanie w spółce – zdecydowało w piątek w Lubinie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź.

O przekazaniu całości zysku z ubiegłego roku na kapitał zapasowy spółki wnioskował zarząd KGHM Polska Miedź.

Z ponad 1 mld 263 mln zł osiągniętego w 2019 r. zysku, ponad 6 mln 660 tys. zł przekazano na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W uzasadnieniu uchwały w tej sprawie podkreślono, że rekomendacja zarządu o przekazaniu całości zysku na kapitał zapasowy jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych spółki, w kontekście realizowanego programu inwestycyjnego oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku metali.

"Ocena Zarządu KGHM Polska Miedź jest zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź, zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i wobec niepewności towarzyszącej dalszemu rozwojowi sytuacji na rynku metali w związku z pandemią koronawirusa SARSCoV- 2" - napisano w uzasadnieniu uchwały.



Prezes KGHM Marcin Chludziński uzasadniając rekomendację zarządu o przekazaniu zysku za poprzedni rok na kapitał zapasowy spółki podkreślił, że wyniki spółki pokazują, że jest możliwe zminimalizowanie wpływu epidemii na działalność KGHM.



"KGHM pracuje, produkuje, produkuje zgodnie z planem, jeśli chodzi o pierwszy kwartał 2020 r." - mówił. Dodał, że wyniki całego 2019 r., ale też - jak mówił Chludziński - wynik pierwszego kwartału pokazują, że spółka konsekwentnie realizuje strategię zaprezentowaną półtora roku temu.



"To strategia przygotowana na wyzwania niespokojnych czasów i niespokojnych rynków. Ta strategia jest adekwatna do tego, co się dzieje na świecie i w Polsce w ostatnich miesiącach" - mówił prezes.



Podkreślił, że "mimo wymagających warunków makroekonomicznych" oraz w obliczu pandemii, KGHM utrzymał wszystkie wskaźniki, na które spółka ma wpływ. "Są one na stabilnych, satysfakcjonujących poziomach, albo nawet poprawione" - mówił.



Chudziński powiedział, że KGHM musi być gotowy do funkcjonowania dziś i w przyszłości. "Jednocześnie konsekwentnie prowadzimy inwestycje (…), także te środowiskowe, wydłużamy perspektywę działania Polskiej Miedzi" - mówił prezes.



Dodał, że "przy rekordowo wysokiej niepewności dotyczącej makroekonomii, niepewności zdarzeń kolejnych miesięcy i kwartałów, odpowiedzialna rekomendacja nie może być inna jak przeznaczenie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy spółki".



Podczas obrad walnego zgromadzenia jeden z prywatnych akcjonariuszy złożył projekt uchwały, na mocy której 200 mln zł z wypracowanego zysku za poprzedni rok miałoby zostać przeznaczone na dywidendę; tj. 1 zł na akcję. Projekt ten nie został przejęty przez walne zgromadzenie.



Wcześniej ZWZ KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2019, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie zarządu z działalności KGHM Polka Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r.



Walne zgromadzenie udzieliło też absolutorium zarządowi KGHM Polska Miedź.