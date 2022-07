Zauważalne wzrosty cen CO2

Ceny uprawnień do emisji CO2 28 lipca kosztowały 78,96 euro za tonę, co oznacza wzrost 3,7 proc. w ciągu jednego dnia. Prezentujemy notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.

Rosły także ceny większości metali. Cynk na rynku spot podrożał 3,7 proc. a w kontraktach trzymiesięcznych wzrosty sięgnęły 3,5 proc. Mniejsze wzrosty zanotowało aluminium, które wyniosły odpowiednio 1,5 i 1,4 proc.

Nikiel w obu przypadkach zwyżkował 0,6 proc.

Spadki zanotowały wyceny ołowie: na rynku spot ceny spadły o 0,9 proc. a w kontraktach trzymiesięcznych o 0,8 proc.