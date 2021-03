ZGH Bolesław zapłacą milionowe odszkodowanie miejskiemu przedsiębiorstwu

Zdaniem ZGH Bolesław kwotę ewentualnego odszkodowania liczoną jako wartość zbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę, należy pomniejszyć o wartość podatku VAT, gdyż poszkodowane przedsiębiorstwo jest podatnikiem VAT; wartość dofinansowania wspólnotowego do tego systemu w wysokości ok. 18 mln zł a także o wartość wydatków na inwestycje związane z działalnością stricte wodociągową, np. uzdatnianie wody.- W tym stanie rzeczy nie można obecnie precyzyjnie określić ewentualnej wysokości zasądzonego odszkodowania. Zdaniem spółki wartość ew. odszkodowania winna wynosić nie więcej niż ok. 4-8 mln zł. Jednak z ostrożności spółka poczyniła odpis aktualizacyjny z tytułu powyższego roszczenia w wysokości 15 mln zł - podała ZGH Bolesław.ZGH Bolesław produkują cynk elektrolityczny oraz stopy cynku, w tym stopy do cynkowania ciągłego ZZA, stop Wegal do cynkowania jednostkowego oraz stopy odlewnicze. Spółka jest głównym dostawcą cynku i stopów na rynku krajowym oraz znaczącym dostawcą na rynki krajów sąsiadujących tj. Czech, Słowacji, Austrii i Węgier.ZGH Bolesław wchodzą w skład grupy kapitałowej Stalprodukt.