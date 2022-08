Zima może zamrozić produkcję ważnego metalu. To będzie szok cenowy

Po wczorajszej decyzji o planowanym bezterminowym zamknięciu produkcji cynku w zakładzie Budel w Holandii ceny tego metalu skoczyły w górę. Powodem wstrzymania produkcji są wysokie ceny prądu. Jeżeli wraz z sezonem zimowym nadejdą jeszcze ograniczenia w dostępności energii elektrycznej i kolejne wzrosty cen, nie tylko producenci cynku będą zamykać kolejne zakłady.

Na londyńskiej giełdzie LME ceny cynku wzrosły po decyzji o zamknięciu Budel o 7,2 proc. – to największy jednodniowy skok od października ubiegłego roku.

Analitycy b anku Citi swoją trzymiesięczną prognozę cen cynku podnieśli z 2800 dolarów za tonę do 3200 dolarów.

Przyczyna? Oczywiście niebotyczne ceny energii: produkcja cynku - jak i cały przemysł energochłonny w wielu krajach, także w Polsce - czeka na rekompensaty.

Podjęta przez firmę Nyrstar decyzja o odstawieniu do prac serwisowych zakładu Budel w Holandii już uderza w rynek cynku. Firma zapowiedziała, że przerwa posłuży naprawom i konserwacji, ale stwierdziła też, że zakład będzie zamknięty do odwołania.

Poprzedni skok cen spowodowała przed tygodniem firma Glencore, przekazując informację, że poziom cen energii i możliwe przerwy w jej dostawach dla przemysłu są „znaczącym” zagrożeniem dla rynku. W zasadzie to samo myślą analitycy Citi, który swoją trzymiesięczną prognozę cen cynku podniósł z 2800 dolarów za tonę do 3200 dolarów.

Ograniczenia trwają od dawna

W zasadzie można powiedzieć, że rynek nie powinien być decyzją Nyrstar zaskoczony, bo o coraz większych problemach kosztowych branży mówi się od miesięcy w całej Europie. Zakład Nyrstar w Budel nie jest pierwszym, który zamyka produkcję. Firma Glencore w pierwszej połowie tego roku zmniejszyła produkcję cynku w Europie do 350 900 ton – to o 47 500 ton mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

To wynik wstrzymania produkcji we włoskim Portovesme i jej ograniczenia w zakładach w Niemczech i Hiszpanii w okresach najwyższego poziomu cen energii. Według International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) w pierwszych 4 miesiącach tego roku produkcja cynku globalnie spadła niemal o 2 procent. Oczywiście winnym problemów są wywindowane ceny energii i jej nośników – węgla, gazu.

– Bardzo wysokie ceny energii elektrycznej są gigantycznym problemem dla wszystkich firm energochłonnych w Polsce i w Europie. Elektrolizy cynku mają wskaźnik zużycia energii na tonę cynku ponad 3000 kWh i w kosztach przerobu stanowią prawie 40 proc. Tak wysokie ceny energii są zatem dla nas problemem – wyjaśnia Bogusław Ochab, prezes ZGH Bolesław.

Sygnały o ograniczeniu lub wstrzymaniu produkcji przez zakłady we Francji, Niemczech, Włoszech i Holandii pojawiały się już w końcu ubiegłego roku. Nyrstar już w październiku ubiegłego roku informował o ograniczeniu o połowę produkcji w trzech swoich europejskich zakładach0 - m.in. właśnie w Budel. Jako powód podano rzecz jasna wysokie ceny energii. Nyrstar nie wytrzymał tego skoku - mimo także własnej generacji zielonej energii – poprzez turbiny wiatrowe i fotowoltaikę.

Wszystkiemu winne ceny energii

W komunikacie firma napisała wówczas, że znaczne wzrosty kosztów energii elektrycznej w ostatnich tygodniach oraz obciążenie kosztami emisji dwutlenku węgla, które są przerzucane na odbiorców przemysłowych i indywidualnych przez sektor elektroenergetyczny, powodują, że eksploatacja zakładów z pełną mocą nie jest już ekonomicznie opłacalna. Wskazała również na znaczenie rekompensat kosztów pośrednich dla branż energochłonnych, które mają na celu ochronę ich konkurencyjności w stosunku do producentów spoza UE.

Rekompensaty takie, dozwolone przez wytyczne Komisji Europejskiej, są indywidualnie wprowadzane przez poszczególne kraje europejskie. Na każdym rynku działają zatem w innym stopniu, co - według Nyrstar - stawia zakłady tej firmy w Holandii, Belgii i Francji „w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, potęgując wpływ ekstremalnych cen energii”.

Tam, gdzie rozwiązania mające zmniejszyć dolegliwość wzrostu cen energii zostały ustanowione, zakłady elektrolizy dobrze sobie radzą - np. w Hiszpanii. Tam, gdzie nie ma takich rozwiązań, część zakładów ogranicza lub przerywa produkcję.

Według Bogusława Ochaba informacja o bezterminowym wyłączeniu zakładu w Budel jest dowodem, że w Holandii takich rozwiązań wciąż nie ma. W Polsce zresztą także...

W Polsce trwają rozmowy o rekompensatach

Na naszym rynku pojawiło się jednak światełko w tunelu – w zeszły czwartek wznowiono pracę reaktywowanego zespołu ds. firm energochłonnych przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

– Przedstawiciele przemysłu i rządu starają się wypracować rozwiązanie, które mogłoby pozwolić branżom energochłonnym przetrwać okres wysokich cen. Ceny energii elektrycznej, koksu i gazu wzrosły o kilkaset procent. Na dłuższą metę przemysł energochłonny takich poziomów nie wytrzyma – mówi Bogusław Ochab.

To ostatnie zdanie dotyczy nie tylko producentów cynku, ale wszystkich firm, które mają bardzo wysoki wskaźnik "elektrointensywności", czyli udziału energii do wartości dodanej brutto.

Wracając jednak na rynek cynku: należy się spodziewać dalszych redukcji wolumenów produkcyjnych. „Przewidujemy większe cięcia w produkcji europejskich hut cynku w miarę pogłębiania się zimowych niedoborów energii” – napisali analitycy Citi.

Na razie rynek ratuje zmniejszone zużycie. Według statystyk International Lead and Zinc Study Group w pierwszych 5 miesiącach na świecie wyprodukowano 5,662 mln ton cynku, ale zużyto tylko 5,633 mln ton, co może być wynikiem spowolnienia globalnej, a szczególnie europejskiej gospodarki.