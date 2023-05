Złe wieści dla użytkowników elektroniki. Podatkowa zmiana w Chile uderzy nas po kieszeni

Po 5 latach debat Chile zdecydowało o podwyżce podatków od miedzi. To przełoży się na ceny cennego surowca, co odczują konsumenci elektroniki na całym świecie. Także Polacy.

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego izba niższe chilijskiego parlamentu zatwierdziła nowelizację prawa górniczego i podatków z nim związanych.

Zgodnie z nowym prawem realna stawka podatkowa sięgnie 46,5 proc. To najwięcej wśród kluczowych producentów miedzi na świece.

Nie ma co się łudzić, koszt wyższych podatków producenci przerzucą na odbiorców surowca, a ci na konsumentów. Nie natychmiast, lecz dość szybko miedź zdrożeje – komentują czołowi analitycy.

Oznacza to, że na wyższe podatki w Chile złoża się także Polacy, kupujący urządzenia elektroniczne, w których miedź jest powszechnie stosowana.

To co działo się w sprawie podatków górniczych w Chile zaprzątało uwagę branży i specjalistów z nią związanych już od wielu miesięcy. Po tym jak prezydenckie wybory w tym kraju wygrał ultralewicowy Gabriel Boric, a zwolennicy większego opodatkowania firm górniczych zdominowali parlament wiadomo było, że podwyżka podatków to tylko kwestia czasu.

Podatki w górę, choć lewica chciała wyższych stawek

W nocy czasu polskiego 101 głosami za i 24 przeciw, posłowie zatwierdzili zmiany w podatku od wydobycia i opłat licencyjnych, które zostały zatwierdzone w Senacie w zeszłym tygodniu. Praktyczny koniec procesu legislacyjnego oznacza, że podwyżka opłat wchodzi w życie.

W ramach zmiany prawa najwyższa stawka podatkowa wyniesie do 46,5 proc. dla firm produkujących ponad 80 000 ton miedzi rocznie. Uważane jest to przez specjalistów za wysoką stawkę podatkową.

Co ciekawe, część skrajnie lewicowych posłów w Chile twierdzi, że podwyżka jest „symboliczna” a opłaty powinny sięgnąć nawet 60 proc.

Nowe prawo ustanawia również 1-proc. podatek katastralny od sprzedaży miedzi dla firm, których eksport przekracza 50 000 ton metalu . Kolejny podatek będzie wynosił 8 – 26 proc. w zależności od marży operacyjnej producenta.

Stowarzyszenie górnicze Sonami skomentowało, że zakończył się okres niepewność.

- Trwał on prawie pięć lat i bez wątpienia zaszkodził głównej działalności produkcyjnej kraju – napisało stowarzyszenie w oświadczeniu.

Co ciekawe. Sonami zaznacza, że ostatecznie zatwierdzone prawo jest lepsze niż pierwotne projekty, które mogłyby zniszczyć chilijskie górnictwo.

Na razie rynek czeka jak nowe prawo będzie wdrażane w życie

Na razie na nowe podatki nie zareagowały giełdy surowcowe. Miedź na giełdzie COMEX w Nowy Jorku jest obecnie na najniższym w tym roku poziomie. Funt metalu kosztuje 3,75 dol. Powodem tego w głównej mierze jest jednak niepewność co do zapotrzebowania na ten surowiec, a nie kwestie podatkowe.

Co więcej specjaliści uważają, że koncerny górnicze produkujące miedź w Chile musza „przetrawić” nowe prawo i wyliczyć, ile zmiany w przepisach będą je kosztowały. Jednak panujące nastroje wskazują, że metal musi zdrożeć.

To zaś oznacza, że na wyższe podatki w Chile złoża się także Polacy, kupujący urządzenia z zawartością miedzi. A ponieważ bez tego metalu nie ma maszyn i urządzeń, zapłacimy praktycznie wszyscy.

Jest i jeszcze jedna kwestia. W Chile kopalnię miedzi (dokładnie 55 proc. udziałów w niej) ma polski koncern KGHM. Czy spółka zapłaci wyższe podatki?

Wcześniej informowała, że ze względu na poniesione nakłady na budowę kopalni Sierra Gorda była z nich zwolniona. Teraz czas pokaże, czy jednak nowe podatki na niej się nie odbiją.