Złom kluczowy w dekarbonizacji stali. ArcelorMittal kupił kolejną spółkę

ArcelorMittal Europe kupił w tym roku cztery firmy złomowe, które łącznie przetwarzają ponad 1,5 mln ton złomu rocznie. Ostatnim nabytkiem jest polski Złomex. Stal ze złomu pozwala koncernom stalowym na szybkie zmniejszenie ich śladu węglowego.

ArcelorMittal kupił w tym roku firmy złomowe w Szkocji, Holandii, Niemczech i Polsce.

W żadnym z 4 przypadków ArcelorMittal nie ujawnił wartości zawieranych transakcji.

Zwiększenie wykorzystania złomu stalowego to jedna z pięciu kluczowych dźwigni planu dekarbonizacji firmy ArcelorMittal.

ArcelorMittal poinformował o podpisaniu umowy nabycia polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem złomu, Zakładu Przerobu Złomu Złomex. Zamknięcie transakcji, które podlega zwyczajowym zatwierdzeniom regulacyjnym, spodziewane jest w pierwszej połowie 2023 r.

Złomex powstał w 1992 roku. „Doświadczenie zdobywaliśmy przez 35 lat wstecz w Wydziale Przerobu Złomu Huty im. T. Sendzimira, dziś krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. Założyciele, jak i pracownicy zajmowali się tam przerabianiem i sprzedażą złomu” – czytamy na stronie internetowej firmy. Spółka podaje, że w sumie przetworzyła już ponad 10 mln ton złomu. Obecnie prowadzi składy złomu w Krakowie i Warszawie, które w ubiegłym roku przetworzyły i wysłały prawie 400 000 ton złomu żelaznego.

Spółka zaopatruje szereg hut i odlewni z ugruntowanymi relacjami, a także od wielu lat jest dostawcą dla hut ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej i Warszawie. Złomex koncentruje się na złomie żelaznym iw 2022 roku rozszerzył swoją działalność w Krakowie o instalację nowego rozdrabniacza i urządzeń do separacji oraz zainwestował w rozbudowę warszawskiego składu. ArcelorMittal deklaruje, że jest zaangażowany we wspieranie bieżącej strategii rozwoju firmy Złomex.

ArcelorMittal kupuje w tym roku kolejne firmy złomowe

Jest to czwarte nabycie firmy w segmencie złomu, jakiego ArcelorMittal dokonała w tym roku w Europie. Firma nieustannie dąży do zwiększania możliwości pozyskiwania złomu stalowego, kluczowego surowca, który wspiera zdolność firmy do ograniczania emisji dwutlenku węgla.

ArcelorMittal deklaruje, że widzi duży potencjał wzrostu w branży przetwórstwa złomu żelaznego, co wynika z przewidywanego dalszego zwiększenia popytu na złom w Europie, co jest napędzane przez inicjatywy Unii Europejskiej mające na celu osiągnięcie wyższych wskaźników recyklingu metali, a przez to zmniejszenie emisji CO2.

- W tym roku ciężko pracowaliśmy, aby zapewnić większy dostęp do materiałów wsadowych potrzebnych do niskoemisyjnej produkcji stali. Pozyskanie czterech wyspecjalizowanych firm zajmujących się recyklingiem złomu w ciągu roku odegra ważną rolę w zwiększeniu naszej zdolności do dostarczania stali niskoemisyjnej - powiedział Geert Van Poelvoorde, dyrektor generalny ArcelorMittal Europe.

Wykorzystanie złomu w produkcji stali zmniejsza jej ślad węglowy

W lutym tego roku ArcelorMIttal kupił szkocką firmę John Lawrie Metals. W maju koncern przejął niemiecką grupę Alba International Recykling, która poprzez trzy swoje spółki przetwarzała rocznie 400 000 ton materiału, głównie złomu stalowego. Trzecim złomowym nabytkiem ArcelorMIttal była holenderska firma Riwald Recykling, która w 2021 roku przetworzyła 330 000 ton złomu stalowego. W sumie więc ArcloerMittal zyskał w tym roku firmy przetwarzające niemal 1,5 mln ton złomu stalowego.

W żadnym z 4 przypadków ArcelorMittal nie ujawnił wartości zawieranych transakcji.

Ślad węglowy stali ze złomu jest znacznie niższy niż stali pierwotnej, wyprodukowanej z rudy żelaza i koksu. Przejście w większej mierze na stal ze złomu pozwala koncernom hutniczym na szybsze zmniejszanie swojego śladu węglowego. Dodatkowo nowa ścieżka produkcji, oparta o wodór zakłada wykorzystanie instalacji bezpośredniej redukcji i pieców elektrycznych. W takich piecach przetapia się złom. Wzrost znaczenia pieców elektrycznych w hutnictwie zwiększa tym samym zapotrzebowanie na złom.

Zwiększenie wykorzystania złomu to pośredni etap dekarbonizacji stali

- Chociaż ostatecznie to różne niskoemisyjne technologie produkcji stali, które opracowujemy i wdrażamy, doprowadzą nas do zera netto, biorąc pod uwagę pilną potrzebę poczynienia postępów w tej dekadzie, ciężko pracujemy, aby iść naprzód na wszystkich frontach. Dlatego zapewnienie dostępu do surowców – złomu stalowego i bezpośrednio zredukowanego żelaza – niezbędnych do produkcji stali niskoemisyjnej ma do odegrania bardzo ważną rolę – powiedział Geert Van Poelvoorde przy okazji przejęcia holenderskiej spółki.

Zwiększenie wykorzystania złomu stalowego zarówno w procesie produkcji stali w elektrycznych piecach łukowych (EAF), jak i w wielkich piecach to jedna z pięciu kluczowych dźwigni planu dekarbonizacji firmy ArcelorMittal.