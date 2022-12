Złoto może pójść w 2023 roku na rekord

Splot kliku czynników powoduje, ze złoto może w przyszłym roku drożeć, a nawet według części ekspertów ustanowić rekord cen. Uncja cennego metalu może osiągnąć nawet 2,5-4 tys. dol.

Złoto może drożeć, bo sprzyjają temu okoliczności.

Głównym napędem dla wzrostu cen złota jest inflacja.

Co stanie się z metalem będzie zależało także od sytuacji gospodarczej świata.

- Istnieją wszelkie szanse na poważny wzrost na rynku złota. Ale ten wzrost nie wyniesie tylko 10-20 proc., ale będzie taki, że rynek naprawdę osiągnie nowe wyżyny – powiedział w rozmowie z CNBC Jurg Keener, dyrektor ds. inwestycji w Swiss Asia Capital.

Inflacja może napędzić dalszy wzrost cen złota

Co sprawia, ze metal może osiągnąć aż takie wzrosty (obecnie oscyluje wokół 1,8 tys. dolarów za uncję)?

Według niego gospodarki wielu krajów w I kwartale czeka lekka recesja, co zmusi banki centralne świata do spowolnienia tempa podnoszenia stóp procentowych. To zaś sprawi, że złoto stanie się bardziej atrakcyjnym aktywem dla inwestorów.

- Od 2000 roku średni roczny zwrot ze złota w dowolnej walucie wahał się między 8 proc. a 10 proc.. Takiego poziomu nie można uzyskać ani na rynku obligacji, ani na giełdzie – podkreśla analityk.

Innym czynnikiem powodującym wzrost atrakcyjności inwestycyjnej złota jest fakt, że inflacja w przyszłym roku. nadal pozostanie wysoka w większości regionów świata.

- Złoto to bardzo dobre zabezpieczenie przed inflacją, świetny wybór podczas stagflacji i świetny dodatek do portfela inwestycyjnego – podkreśla Keener.

Cenny metal to dobre zabezpieczenie na niepewność gospodarczą

Ostrożniejszy co do perspektywy wzrostu cen złota jest Kenny Polkari, starszy strateg rynkowy Slatestone Wealth, nie spodziewa się on, że złoto odnotuje duży skok cenowy w przyszłym roku.

- Nie widzę możliwości wzrostu do 4 tys. dolarów, mimo że sam bym tego chciał - powiedział specjalista.

Jego zdaniem cena złota napotka opór w okolicach 1,9 tys. dolarów za uncję, a ceny w ciągu roku będą uzależnione od tego, jak zmieni się inflacja w odpowiedzi na rosnące stopy procentowe na świecie.

Nikhil Kamat, współzałożyciel jednego z największych brokerów w Indiach (kluczowy rynek złota a świecie), Zerodha, uważa, że ​​inwestorzy powinni przeznaczyć miejsce na złoto w ilości od 10 proc. do 20 proc. swoich portfeli, zaznaczając, że jest to najwłaściwsza strategia na 2023 rok.

- Dynamika cen złota była tradycyjnie odwrotnie proporcjonalna do inflacji i sama w sobie stanowi dobrą ochronę przed nią – powiedział Kamat.

Lutowe kontrakty na złoto na New York Mercantile Exchange zakończyły handel w piątek po cenie 1806 dol. za uncję.