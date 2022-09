Złoto w Polsce idzie na rekord

Popyt na złoto w Polsce w całym 2022 roku może wynieść około 16 ton. Jeśli prognozy ekspertów się potwierdzą, rodzimy rynek królewskiego kruszcu kolejny rok z rzędu pobije rekord pod względem wolumenu sprzedaży.

Jak wynika z opublikowanego w sierpniu raportu Goldenmark, w pierwszym półroczu 2022 roku popyt na złoto w Polsce utrzymał się na wysokim poziomie, kształtując rodzimy rynek tego kruszcu na poziomie około 8 ton. Z kolei wedle wstępnych prognoz ekspertów Goldenmark druga połowa bieżącego roku pod względem popytu na żółty metal może dorównać pierwszej. A nawet okazać się jeszcze lepsza, co oznaczałoby, że polski rynek złota w 2022 roku oscylowałby wokół 16 ton.



W całym 2021 roku Polacy kupili 14,2 tony złota, w 2020 roku – 9,3 tony, a w 2019 roku – 5 ton, co jasno wskazuje, że polski rynek złota dynamicznie się rozwija.



Od jakiegoś czasu cena królewskiego kruszcu znajduje się pod presją dolara umacniającego się ze względu na jastrzębią politykę FED. Wielu inwestorów dostrzega w tej sytuacji okazję i wykorzystuje ten czas na zakupy. Czwarty kwartał to również tradycyjnie okres, gdy zainteresowanie złotem rośnie, spodziewamy się zatem, że ostatnie trzy miesiące bieżącego roku będą czasem, gdy wiele osób zdecyduje się uzupełnić swój portfel inwestycyjny właśnie o złoto.



- Warto przy tym zwrócić uwagę na to, jak zachowują się inne aktywa inwestycyjne. Spada zainteresowanie nieruchomościami, nie wiadomo, kiedy skończy się bessa na giełdzie, o rynku kryptowalut nie wspominając. Dodając do tego wciąż bardzo wysoką inflację i widmo stagflacji, na którą skazanych jest wiele gospodarek, perspektywy przed złotem rysują się w jasnych barwach – komentuje Michał Tekliński, dyrektor ds. rynków międzynarodowych w Grupie Goldenmark.

