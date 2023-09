Złoty biznes kręci się słabiej. Choć jest tajemniczy chiński wyjątek

Pierwsza połowa roku nie była sprzyjająca dla branży producentów złota. Dwaj najwięksi gracze na tym rynku: amerykański Newmont i kanadyjski Barrick Gold zanotowali spadek produkcji w tym okresie. Cała branża musi się zmierzyć z licznymi wyzwaniami. Jest jednak jeden wyjątek.

Coraz trudniejsze warunki eksploatacji utrudniają wydobycie złota.

Czołowe miejsce wśród producentów cennego kruszcu zajmują firmy z Ameryki Północnej.

Budowa kopalń złota jest coraz kosztowniejsza.

Na liście czołowych producentów złota bez większych zmian. Jednak dwaj najwięksi dostawcy cennego metalu w pierwszym półroczu 2023 roku zmniejszyli swoją produkcje w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Spadek wydobycia amerykańskiego koncernu Newmont – największego producenta złota na świecie wyniósł 8,8 proc. Spółka wyprodukowała 2,51 mln uncji, podczas gdy rok wcześniej było to prawie 2,76 mln.

Kanada stała się kluczowym kraje dla produkcji złota

Dwa kolejne miejsca zajęły firmy z Kanady. Jednak o ile w trzeciej na liście Agnico Eagel mogą mieć powody do zadowolenia, bo produkcja w sześciu pierwszych miesiącach roku była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14,2 proc., to w drugiej na liście Barrick Gold tak dobrze już nie było. Tam spółka zanotowała spadek wydobycia o 4,9 proc.

Dwa kolejne miejsca na liście top 10 zajęły spółki z Południowej Afryki. AngloGold Ashanti zanotował 2,5 proc. wzrost produkcji, natomiast Gold Fields 4,3 proc. spadek.

W czołowej dziesiątce producentów są trzy spółki z Kanady, tyle samo z RPA, dwie z Australii i po jeden z USA i Chin. Co ciekawe na liście nie ma żadnej firmy rosyjskiej.

Jednak to chiński przypadek jest szczególnie ciekawy. Chodzi bowiem o firmę polimetaliczną Zijin Mining, dość dobrze znana m.in. z produkcji miedzi. W pierwszej połowie tego roku firma ta wyprodukowała aż o 37,8 proc. złota więcej. Jej produkcja sięgnęła 747 tys. uncji.

Analitycy zastanawiają się, skąd taki wzrost produkcji u chińskiego wytwórcy

Jednak część ekspertów ma wątpliwości co do faktycznych wyników chińskiego producenta. Co prawda niedawno otworzył on kopalnie miedzi Cukaru Peki (złoto jest pierwiastkiem towarzyszącym). Ale to musiałby być nadzwyczajny przypadek geologiczny, aby tak duża ilość złota towarzyszyła rdzawemu metalowi.

Należy także pamiętać, że Chińczycy niezbyt chętnie dzielą się danymi operacyjnymi, stąd dodatkowe wątpliwości.

Dlaczego jednak produkcja złota kuleje? Bez chińskiego wsadu byłaby co najwyżej na ubiegłorocznym poziomie. Firmy muszą się mierzyć z coraz kosztowniejszą eksploatacją, jeszcze gorszą informacja jest wyczerpywanie się najlepszych złóż złota.

Także nakłady potrzebne na poszukiwanie złóż złota są coraz większe. Spadek wydobycia w RPA, brak rosyjskiego przedstawiciela (choć po części to efekt rozdrobnienia tamtejszej produkcji) powodują, ze na rynku produkcji złota widać stagnację.