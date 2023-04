ZM Ropczyce zanotowały rekordową sprzedaż

Notowane na warszawskiej giełdzie Zakłady Magnetyzowe Ropczyce zanotowały w 2022 roku ponad 40 proc. wzrost przychodów i zysku netto.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały w 2022 roku 44,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, więcej o 42 procent niż rok wcześniej. Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) wyniósł 70,5 mln zł wobec 49 mln zł rok wcześniej (wzrósł o 44 proc.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 507,2 mln zł wobec niespełna 362 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 40 procent.

Zeszły rok był dla spółki bardzo udany.

- Osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży na poziomie 507 mln zł i były one wyższe o 40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. To absolutny rekord w historii działalności naszej grupy kapitałowej. Wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 70,5 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 44,7 mln zł. Wyniki te, choć uzyskane w bardzo trudnym otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym, pokazują, że po raz kolejny doskonale wpasowaliśmy się w zmieniające się warunki funkcjonowania, zabezpieczając swój potencjał produkcyjny oraz efektywnie wypełniając luki na rynku, generowane przez wysoki popyt, za którym wielu producentów materiałów ogniotrwałych nie było w stanie nadążyć - czytamy w liście do akcjonariuszy.

Kapitalizacja giełdowa ZM Ropczyce wynosi około 230 mln zł.