ZM Ropczyce ze wzrostem sprzedaży i zysku w I półroczu 2021

Grupa kapitałowa ZM Ropczyce w I półroczu 2021 osiągnęła przychody na poziomie 172,4 mln zł, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 10,7 proc., notując 18,9 mln zł zysku netto, co rok do roku oznacza wzrost o 51,4 proc.

Wzrost przychodów i zysku

Czołowym klientem hutnictwo