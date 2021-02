Zmodernizowano linia wytrawiania w hucie ArcelorMittal Poland

Kosztem prawie 8 mln zł spółka ArcelorMittal Poland zmodernizowała linię wytrawiania blach w walcowni zimnej w hucie w Krakowie. Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo procesu, a produkowane wyroby będą posiadały niezmienną jakość.

Wojciech Koszuta, dyrektor zarządzający Jakości i Oddziału Wyrobów Płaskich w ArcelorMittal Poland podał, że linia wytrawiania, długa na 250 metrów, służy do oczyszczania blachy pochodzącej z walcowni gorącej z wad powierzchniowych w roztworze kwasu solnego.

Właśnie ta część zakładu, a dokładnie stacja regeneracji kwasu, została zmodernizowana - dodał.

Kwas solny wykorzystywany do oczyszczania blach krąży w szczelnym obiegu zamkniętym. Zużyty roztwór trafia do stacji regeneracji, gdzie przywracane są jego właściwości, tak, byśmy mogli go ponownie użyć - wyjaśnił.

Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland poinformował, że inwestycja zrealizowana w krakowskim oddziale wpisuje się w plan rozwoju części przetwórczej tego zakładu.

"Tak jak deklarowaliśmy, konsekwentnie inwestujemy w rozwój części przetwórczej w naszym oddziale w Krakowie. Asortyment produkowany w tutejszej walcowni zimnej, a także gorącej, jest naprawdę wysokiej jakości, przez co jest ceniony nie tylko na rynku lokalnym, ale i zagranicznym" - wskazał Samaddar.

Według niego blachy wytwarzane w Krakowie są używane do produkcji elementów konstrukcji czy butli gazowych, a także przedmiotów codziennego użytku, m.in. produktów AGD, takich jak kuchenki, pralki, zmywarki oraz części motoryzacyjnych, w tym felg stalowych.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ponad 10 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ponad 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

W październiku zeszłego roku ArcelorMittal Poland zdecydował o zamknięciu na stałe części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. W zakładzie funkcjonują pozostałe oddziały, takie jak koksownia oraz część przetwórcza - dwie walcownie, linia ocynkowania i malowania blach, w którą firma w ostatnich pięciu latach zainwestowała 500 mln zł. Stal na jej potrzeby jest dostarczana z huty w Dąbrowie Górniczej, gdzie skoncentrowano część surowcową w oparciu o działające tam dwa wielkie piece.

Decyzja o zamknięciu części surowcowej w Krakowie - tłumaczył zarząd spółki - związana była z kryzysem, w jakim znalazło się europejskie hutnictwo w związku z pandemią COVID-19 oraz wyzwaniami, z jakimi mierzy się ona na światowych rynkach stali. Są to m.in.: spadek zapotrzebowania na stal, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i niewystarczające środki ochrony europejskiego rynku, co bezpośrednio przekłada się na ogromny wzrost importu z krajów trzecich.