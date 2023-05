Znacjonalizują wydobycie litu i miedzi. Wiadomo, co czeka KGHM

Prezydent Chile Gabriel Boric ogłosił nacjonalizację rynku litu. W dalszej perspektywie to samo czeka i miedź, czego oczekuje aż 80 proc. Chilijczyków. Manuel Riesco, wiceprezes chilijskiego think tanku CENDA, tłumaczy, że nie oznacza to zamknięcia się na zagranicznych graczy.

Chile ma największe zasoby miedzi i trzecie największe zasoby litu na świecie. Obydwa pierwiastki są bardzo ważne w kontekście trwającej transformacji energetycznej.

Lewicowy rząd prezydenta Gabriela Borica zapowiedział nacjonalizację rynku litu, ale to samo może stać się z rynkiem miedzi, ponieważ zyski państwa z wydobycia obu metali są mniejsze od oczekiwanych.

Chile nadal ma być jednak otwarte na firmy zagraniczne i pozwalać im na wydobycie, chce je jednak kontrolować za pomocą państwowej firmy CODELCO.

Czy polski KGHM może mieć problemy z wydobyciem litu w kontekście planów rządu Gabriela Borica?

- Rząd ogłosił, że zamierza wprowadzić kompleksową strategię dla rynku litu, która zakłada zwiększenie udziału państwa w poszukiwaniu i wydobywaniu litu, a także zwiększenie udziału państwa w spółkach joint venture z firmami prywatnymi lub państwowymi z innych krajów, zwłaszcza jeśli chodzi o wydobycie litu, jak i jego przetwarzanie.

Rząd chce również, by wydobycie odbywało się w sposób zrównoważony - z dbałością o przyrodę i z poszanowaniem ludności rdzennej, która zamieszkuje tereny graniczące z miejscami wydobycia litu.

Wobec tego rola państwa zwiększy się i będzie ono miało główną kontrolę w poszukiwaniu i eksploatowaniu litu. To rozsądna strategia, podobna jak w przypadku ropy, gdzie wiele państw ją posiadających zdecydowało się kontrolować ten istotny i strategiczny zasób, tworząc OPEC, (Organization of the Petroleum Exporting Countries; organizacja państw eksporterów ropy naftowej - przyp. red) i potem sprzedając ten surowiec.

Zagraniczne spółki będą mogły wydobywać lit w Chile, zakładając spółki joint venture z chilijskim koncernem państwowym CODELCO

Dla firm zagranicznych oznacza to, że będą mogły wydobywać pierwiastek, tworząc spółki joint venture z państwem chilijskim i pod jego kontrolą - jako głównego udziałowca.

Kontrolować rynek będzie chilijska spółka państwowa, zajmująca się wydobyciem miedzi CODELCO. Na razie na rynku litu dominują dwie prywatne firmy, które eksploatują główne złoża litu w Chile - w Salar de Atacama, gdzie znajduje się 90 proc. jego zasobów i około 100 proc. produkcji. Prezydent Gabriel Boric nakazał właśnie przejąć udziały w Salar de Atacama przez CODELCO, oczywiście z poszanowaniem obecnie obowiązujących kontraktów (ale te niebawem wygasną).

A czy w przypadku litu decyzje prezydenta są wiążące?

- Tak, prezydent i rząd mają wyłączność na podejmowanie decyzji, co zrobić. Boric jest też pod ogromną presją, ponieważ wartość udziałów w kontraktach na lit w przypadku tych dwóch firm wynosi 4 mln ton pierwiastku, a cena jednej tony na rynku chilijskim wynosi 15 tys. dolarów. Kontrakty te zakładają, że firmy muszą odprowadzać 15 proc. opłaty za prawo do eksploatacji, ale nawet wziąwszy to pod uwagę, zyski tych obydwu firm są ogromne. Zatem państwo nie ma z tego zbyt wielkich dochodów.

Chile chce sprzedawać lit wszystkim, ale pod kontrolą państwa i tak, by państwo mogło na nim zarabiać. Dlatego nie opowiadamy się w konfliktach międzynarodowych po żadnej ze stron.

Na razie jednak to miedź jest ważniejsza dla polskiej spółki KGHM, dlatego polskie władze obawiały się, że prezydent Boric ma plan nacjonalizacji rynku miedzi, chociaż na razie nikt go nie ogłosił. Jak pan ocenia taką możliwość?

- Boric chce pobierać opłaty licencyjne za wydobycie miedzi - i ta kwestia była dyskutowana w parlamencie w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie posunęła się jednak do przodu w żaden sposób i rząd nie był w stanie przeprowadzić przez parlament prawa zatwierdzającego pobieranie opłat licencyjnych, ponieważ opozycja je odrzuciła, wcześniej nieco zmiękczając te regulacje na bardziej liberalne (ale nawet wówczas projektu nie poparła).

Aż 80 proc. Chilijczyków uważa, że przemysł miedziowy powinien być znacjonalizowany

Chilijska opozycja działa na rzecz firm wydobywczych, a kraj przechodzi obecnie przez burzliwy okres zmian politycznych. Utrzymują się ogromne społeczne oczekiwania, aby renacjonalizować wydobycie miedzi - i są one uzasadnione. Około 80 proc. Chilijczyków chce upaństwowienia - zarówno wyborcy prawicowi, jak i lewicowi.

Myślę, że kwestia braku nacjonalizacji rynku miedzi to jeden z głównych czynników kształtujących obecnie brak politycznej stabilności w Chile - fakt, że 70 proc. wydobywanej miedzi w naszym kraju jest wywożone przez zagraniczne firmy, które nie uiszczają żadnych opłat za wydobycie. Płacą jedynie podatki, ale faktycznie Chile traci pieniądze.

Wartość miedzi, którą zagraniczne firmy wydobywają i wywożą każdego roku z kraju, wynosi połowę dochodu rocznego całego państwa. Dlatego uważam, że ten czy przyszły rząd w końcu znacjonalizuje rynek miedzi.

A czy sądzi pan, że inne kraje Ameryki Łacińskiej, które posiadają duże zasoby miedzi, jak Peru, czy litu, jak Boliwia i Argentyna, będą chciały - wraz z Chile - stworzyć organizację, żeby kontrolować rynek, szczególnie jeśli chodzi o lit, na który popyt rośnie i będzie rósł?

- Chile z pewnością nie ma intencji kontrolowania cen na rynku. Chociaż oczywiście ze względu na to, że zasoby, które mają takie kraje jak Chile, Argentyna i Boliwia, są ograniczone, a muszą starczyć nam nie tylko na dziś, ale i na przyszłość, wydaje się racjonalnym wdrożeniem pewnego rodzaju restrykcji dotyczących na przykład puli wydobycia przez państwa, w których rękach są zasoby.

Nie wyobrażam sobie jednak, żeby takie ograniczenia mogły wykreować sztuczne braki na rynku - w czasie, w którym nie ma zupełnie takich przesłanek, na przykład ze względów politycznych.

Chile chce handlować surowcami z Chinami i ze Stanami Zjednoczonymi, nikogo nie wykluczając

Na razie chilijski rynek miedzi opanowały Chiny, które kupują jej ogromne ilości i mają apetyt na więcej. Czy w związku z planami nacjonalizacji obydwu rynków ta chińska dominacja zostanie ograniczona?

- Chile jest krajem, który nie angażuje się politycznie w walkę między krajami uprzemysłowionymi i rozwijającymi się. Jesteśmy neutralni i będziemy się tego trzymać.

Chile nie postrzega Chin jako zagrożenia, ale nie będzie również działać na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, mimo ich udziału w zabiciu prezydenta Allende.

Chcemy być otwarci na wszystkich potencjalnych kontrahentów i sprzedawać miedź wszystkim. Chiny są głównym partnerem handlowym Chile, ale u nas nie inwestują; więcej zainwestowali Polacy w Sierra Gordzie... Będziemy sprzedawać surowce każdemu, ale kontrolując rynek i zarabiając na nim. I w zgodzie z naszymi zasadami.