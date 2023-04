Zremb-Chojnice poprawia wyniki i liczy na produkcję dla wojska

Spółka Zremb-Chojnice osiągnęła w roku 2022 jednostkowe przychody netto w wysokości 33,8 mln zł (+17,8 proc.). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,45 mln (+154,3 proc.), a zysk netto 1,66 mln zł (+886,9 proc.)

Zremb-Chojnice produkuje dziś przede wszystkim różnego typu kontenery, w tym specjalistyczne, oraz konstrukcje stalowe.

Jak napisał w liście do akcjonariuszy prezes Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, 2022 był rokiem specyficznym i bardzo dynamicznym ze względu na wybuch wojny w Ukrainie i związane z tym wydarzenia na rynku cen stali, energii oraz szalejącej inflacji i co za tym idzie wzrostu kosztów finansowania. Gwałtowne wzrosty cen stali w skali ponaddwukrotnej oraz jej reglamentowana sprzedaż bezpośrednio po wybuchu wojny spowodowały wiele zamieszania na rynku i w bezpośrednio w spółce, wprowadzając wiele nerwowości i niepewności oraz działając negatywnie na osiągane marże, co było to w szczególności widoczne w pierwszej połowie roku.

Wybuch wojny poza negatywnym konsekwencjami wymienionymi powyżej spowodował też wzrost zainteresowania produkcją spółki dla sił zbrojnych. W swoim katalogu Zremb ma kontenery i platformy na wyposażenie wojsk.

- Spółka odnotowała w 2022 roku większą ilość kontraktacji, większą ilość zapytań i potencjalnie przyszłych kontraktów z przeznaczeniem dla sił zbrojnych. Udało się głownie dzięki temu pomimo wzrostu cen energii i stali poprawić wyniki finansowe w porównaniu do lat poprzednich - pisze Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, dodając, że w ubiegłym roku spółka kontynuowała inwestycje w park maszynowy i infrastrukturę produkcyjną.

Prezes Zremb-Chojnice patrzy z umiarkowanym optymizmem na najbliższy okres.

- Nie bez znaczenia jest tu konflikt na Ukrainie i deklaracje rządów odnośnie zwiększania budżetów na uzbrojenie, co może spowodować większe zapotrzebowanie na asortyment, jaki jest i będzie w stanie wytworzyć spółka - kończy Krzysztof Kosiorek-Sobolewski.

W piątek wczesnym popołudniem akcje Zremb-Chojnice wyceniano na 5,01 zł (+0,40 proc.). W ciągu ostatnich trzech miesięcy zdrożały o ponad 164 proc.