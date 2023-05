Zremb-Chojnice zwiększa przychody dzięki wojnie i koncesji od MSWiA

Zarząd Zrembu-Chojnice opublikował wyniki za I kwartał 2023 roku. Po stronie przychodów firma poprawiła swój wynik o ponad 21 proc. w porównaniu z analogicznym okresem. Zarazem wzrosła też strata firmy.

Przychody netto ze sprzedaży uzyskane przez Zremb-Chojnice za pierwsze 3 miesiące 2023 roku wyniosły 8,7 mln zł i zwiększyły się w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2022 roku o kwotę 1,85 mln zł, co stanowi wzrost o 21,27 proc.

Spółka wygenerowała też zysk na działalności operacyjnej w wysokości 0,68 mln zł.

Jak podkreśla zarząd Zrembu-Chojnice, to duży sukces, biorąc pod uwagę energochłonność jej zakładów.

- Jesteśmy podmiotem energochłonnym głownie ze względu na samą konstrukcję zakładu produkcyjnego zbudowanego na początku lat siedemdziesiątych poprzedniego wieku, ale też ze względu na otoczenie zewnętrzne. O ile w ciągu ostatnich lat udało się za pomocą szeregu działań ograniczyć nominalnie zużycie energii cieplnej, to jej dynamiczny wzrost głównie w poprzednim roku w ujęciu wartościowym spowodował poważny negatywny wpływ na osiągnięte wyniki - podano w komunikacie.

Zremb-Chojnice poinformował, że inwestuje obecnie w fotowoltaikę.

Firma w I kwartale tego roku zanotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 739 tys. zł. Była ona wyższa o 53 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Duże uzależnienie od odbiorców zamawianych produktów

- Wzrost cen komponentów i materiałów produkcyjnych co prawda stracił dynamikę, jaka miała miejsce w analogicznym okresie roku ubiegłego i ceny materiałów stalowych uległy pewnej stabilizacji, ale większość pozostałych komponentów notuje ciągłe wzrosty cen. Zauważalny jest też spadek cen na rynku wśród niektórych odbiorców, którzy próbują wykorzystywać korektę na rynku cen stali do obniżenia plasowanych zamówień - napisano w raporcie kwartalnym firmy.

Pozytywnym czynnikiem, który wpływa na Zremb-Chojnice to fakt otrzymania koncesji MSWiA na wytwarzanie i obrót materiałów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

- Koncesja znacznie poszerza możliwości odnośnie realizacji zamówień dla sił zbrojnych, ale też bardziej uniezależnia nas w zakresie samodzielnego występowania w postępowaniach przetargowych - informuje zarząd.

Pozytywne i negatywne czynniki wpływające w ostatnim czasie na działalność

Do pozytywnych czynników wpływających na obecne i przyszłe wyniki spółki zarząd zaliczył m.in. wybuch konfliktu na Ukrainie, który winien generować większe zamówienia na potrzeby sił zbrojnych; stosunkowo korzystny kurs euro do złotego, czy pozyskanie nowych kontrahentów na rynkach zagranicznych w szczególności z zakresu produkcji konstrukcji stalowych o wyższym stopniu skomplikowania.

Negatywne czynniki to m.in. wysokie ceny materiałów do produkcji, wzmożona działalność firm konkurencyjnych oraz ograniczona dostępność do wykwalifikowanej kadry. Problemem jest też presja na wzrost wynagrodzeń.

Zremb-Chojnice produkuje przede wszystkim różnego typu kontenery, w tym specjalistyczne, oraz konstrukcje stalowe.Głównym akcjonariuszem jest prezes Krzysztof Kosiorek – Sobolewski z 21,62 proc. akcji spółki oraz wiceprezes Marcin Garus z 10,40 proc. Pozostali akcjonariusze posiadają. 67,98 proc.