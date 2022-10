Związkowcy Huty Pokój mają dość czekania na inwestycje. Będzie protest

Związkowcy Huty Pokój będą jutro protestować, m.in. z powodu „nierealizowania obietnic” dotyczących przyszłości huty. Winią Węglokoks. – Teraz? Kiedy wszystko jest na właściwej drodze? – dziwią się przedstawiciele Węglokoksu i zapowiadają inwestycje jeszcze na ten rok.

Główną przyczyną protestu jest pogarszająca się kondycja spółki Huta Pokój Konstrukcje, ale też brak zapowiedzianych inwestycji w innych spółkach.

Węglokoks zapowiada, że program inwestycyjny ruszy jeszcze w tym roku.

Związkowa pikieta ma się rozpocząć jutro (12 października) o godz. 14.00 przed siedzibą zakładu.

Związki zawodowe Huty Pokój przesłały komunikat, w którym zapowiadają na jutro, 12 października, protest przed siedzibą zakładu w Rudzie Śląskiej. Powodami akcji protestacyjnej mają być: „trudna sytuacja spółki Huta Pokój Konstrukcje oraz nierealizowanie obietnic złożonych pracownikom firmy przez wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina”.

Główną przyczyną protestu jest pogarszająca się kondycja spółki Huta Pokój Konstrukcje. W ocenie związkowców winę za problemy tego zakładu ponosi jego właściciel, czyli grupa kapitałowa Węglokoks. – Huta Pokój Konstrukcje pracuje pełną parą. Realizuje kontrakty, ale zyski bierze dla siebie Węglokoks – mówi Joachim Kuchta, szef „Solidarności" działającej w spółkach Huty Pokój.

Niezadowolenie wśród pracowników huty powoduje również brak realizacji obietnic dotyczących przyszłości zakładu złożonych przez wicepremiera Jacka Sasina. - W pierwszej kolejności chodzi o brak dokapitalizowania spółki Huta Pokój Konstrukcje, które miało nastąpić we wrześniu ubiegłego roku, kiedy Węglokoks przejął 80 proc. akcji HPK. To miał być kapitał obrotowy na rozwój, którego spółka do dziś nie dostała – powiedział Joachim Kuchta.

Związkowcy nie chcą dłużej czekać na fundusze obiecane na rozwój spółek

Poza tym, związkowcy dowodzą, że do spółek hutniczych wchodzących w skład grupy kapitałowej Węglokoks miały też zostać skierowane środki na dokapitalizowanie w wysokości 560 mln zł. Po trzecie wreszcie w sierpniu tego roku szef Ministerstwa Aktywów Państwowych zapowiedział, że na terenie Huty Pokój powstanie nowoczesna stalownia o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie. Przewidywana wartość inwestycji ma wynieść 5 mld zł.

– Ani w jednej, ani w drugiej z tych kwestii nic się nie dzieje. Co więcej, docierają do nas pogłoski, że nawet jeśli stalownia powstanie, to nie w Rudzie Śląskiej, ale w innej lokalizacji – wskazuje Joachim Kuchta.

Węglokoks zapowiada inwestycje - umowa w październiku, start jeszcze w tym roku

Węglokoks ma odmienne zdanie na ten temat. Według spółki dokumenty dotyczące wspomnianych inwestycji o wartości 560 mln zł właśnie są przygotowywane i ruszą one jeszcze w tym roku. - Węglokoks czeka na podpisanie umowy, w wyniku której dokapitalizowaniu podlegać będą cztery spółki hutnicze, co nastąpi najpewniej w październiku bieżącego roku – mówi Marek Akciński wiceprezes Węglokoksu ds. grupy kapitałowej. Budowa stalowni ma natomiast rozpocząć się w przyszłym roku – od kilku miesięcy trwają już prace projektowe.

Część hutniczą grupy kapitałowej Węglokoksu stanowią Huta Łabędy w Gliwicach, Walcownia Blach Batory w Chorzowie, a także trzy spółki w Rudzie Śląskiej: Huta Pokój, Huta Pokój Konstrukcje oraz Huta Pokój Profile. Rudzkie zakłady łącznie zatrudniają ponad 700 pracowników. Kolejne kilkaset osób pracuje w spółkach kooperujących.

Jutrzejsza demonstracja jest organizowana przez dwa związki zawodowe działające w spółkach Huty Pokój: NSZZ „Solidarność" oraz WZZ Sierpień 80. Pikieta ma się rozpocząć o godz. 14.00 przed bramą nr 1 rudzkiej huty (Piotra Niedurnego 56).

