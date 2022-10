Związkowcy widzą sytuację hutniczych spółek znacznie gorzej niż Węglokoks

Działające w Hucie Pokój związki zawodowe nie zgadzają się z opisem hutniczego segmentu Węglokoksu, jaki przedstawiła grupa w opublikowanym komunikacie. W oświadczeniu wskazują np. na duże zadłużenie spółek, wynikające ich zdaniem z polityki Węglokoksu.

Zaognia się konflikt w Węglokoksie. Związki zawodowe działające w Hucie Pokój zorganizowały pikietę, której powodami były: „trudna sytuacja spółki Huta Pokój Konstrukcje oraz nierealizowanie obietnic złożonych pracownikom firmy przez wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina”. Niezrealizowane obietnice to przede wszystkim kwestia obiecanego pracownikom dokapitalizowania spółek, które pozwoliłoby na ich rozwój.

W grę wchodzi ponad pół miliarda złotych. Dziesięciokrotnie więcej ma kosztować obiecana przez wicepremiera Jacka Sasina budowa stalowni i walcowni dla Węglokoksu. Według planów ma ona powstać na zdegradowanych terenach przemysłowych Huty Pokój, ale mają na nią chrapkę także Gliwice. Związkowcom próby „podebrania” inwestycji Rudzie Śląskiej także się nie podobają.

Węglokoks wskazuje na rekordowe wyniki spółek, a związki na rekordowe długi

W odpowiedzi na zapowiadający protest związkowy komunikat Węglokoks opublikował informację, wskazującą, że prace nad inwestycjami trwają, a stosowne umowy zaczną być podpisywane jeszcze w październiku. Przy okazji grupa pochwaliła się dobrymi wynikami finansowymi swoich hut.

Te właśnie optymistyczne doniesienia na temat kondycji hutniczego segmentu Węglokoksu skłoniły związki zawodowe do przesłania redakcji tekstu, który jest polemiką z informacjami przekazanymi przez grupę. Jego treść publikujemy poniżej, po niewielkich skrótach i redakcji:

„W oświadczeniu Węglokoksu pojawiają się informacje, jakoby nie było żadnych problemów, a organizacje związkowe po prostu wymyśliły sobie pikietę i akcję protestacyjną. To nie jest prawda. Prawda jest taka, że Huta Pokój Profile rzeczywiście przynosi zyski i mogłoby się wydawać, że wszystko jest pod kontrolą. Na ten moment jest tak, ale to wszystko może szybko się zmienić, jeśli nie zmieni się bandycka polityka naliczania różnego rodzaju marż i opłat. A przecież umowa, która została wypracowana w 2019 r. podczas ostatniego protestu miała obowiązywać tylko przez pół roku - tak zapewniał zarząd Węglokoksu. Umowa funkcjonuje do dziś. Mało tego - w trudnych czasach matka, jaką jest Węglokoks robi wszystko, by wykończyć córkę, proponując odkupy wsadu po aktualnej cenie dolara.

Według związków zawodowych Węglokoks chce zamknąć chwalone dziś spółki

Walcownia Blach Batory – Węglokoks chwali się, że spółka ta przyniosła w ostatnim czasie 7 mln zysku. Zapomniał jednak wspomnieć, że walcownia miała być zamknięta w 2020 r. Zwolennikiem takiego rozwiązania był Łukasz Śmigasiewicz - dzisiejszy wiceprezes do spraw finansowych. Gdyby nie zdecydowana akcja związków zawodowych Walcowni Batory już by nie było. Zapomnieli też wspomnieć, że Walcownia Batory została przez Węglokoks zadłużona na 80 milionów (z czego dużą część stanowią odsetki) przez brak dokapitalizowania i nierealizowanie żadnych inwestycji. Mimo iż organizacje związkowe apelują o oddłużenie walcowni, nie zostały poczynione w tym kierunku żadne kroki. Pytanie brzmi, czy walcownia przyniosła zysk czy spłaciła odsetki Węglokoksowi?

Wreszcie podobna sytuacja w Hucie Pokój Konstrukcje. Zwolennik natychmiastowego zamknięcia - Łukasz Śmigasiewicz. Nie udały się nieudolne próby postawienia zakładu na nogi przez zatrudnienie wiceprezesa, którego pomysły, gdyby były realizowane to dziś nie byłoby już o czym mówić. Mimo że organizacje i załoga zwracały uwagę, że dzieje się źle, to zarząd Węglokoks przez ponad rok nie zrobił nic.

Bez dokapitalizowania hutnicze spółki wkrótce mogą utonąć w długach

Podaje się, że Huta Pokój Konstrukcje ma pół miliona zysku. Tak, zgadza się. Zapomniano tylko wspomnieć o ok. 10 milionowym długu i nieregulowaniu płatności wobec Huty Pokój S.A za media. Pytamy więc czy ma zysk czy jest notorycznym dłużnikiem, który może pociągnąć za sobą pozostałe spółki nie płacąc zobowiązań? Nie spłacając zobowiązań wobec Huty Pokój S.A, która jest operatorem mediów, może doprowadzić do tego, że Huta Pokój S.A., nie będąc w stanie regulować rosnących opłat za gaz i energię zostanie odłączona od mediów, a to skutkowałoby tragicznymi konsekwencjami również dla Huty Pokój Profile. Przypominamy - Węglokoks S.A ma 80 proc. udziałów.

Ostatnia sprawa - dokapitalizowanie spółek hutniczych. Sprawa ciągnie się od grudnia. Kolejne terminy są przekładane. Ostatnim razem usłyszeliśmy, że do wyborów w Rudzie Śląskiej sprawa dokapitalizowania zostanie zamknięta. I co? Nic! Czy mamy więc prawo wierzyć, że termin podany przez Węglokoks jest ostateczny? Jeśli ktoś nie zrozumiał, dlaczego protestujemy to chyba już nie ma żadnych wątpliwości. A zarządowi Węglokoksu polecamy dialog, a nie wypisywanie tylko tego co im odpowiada, bo takimi informacjami tylko zaostrzają całą sytuację. Mamy nadzieję, że cytaty prezesów spółek zostały wyciągnięte z kontekstu, bo nie wierzymy, że nie widzą tego co my.”