Związkowcy z Huty Pokój nie wierzą, że Węglokoks chce ją uratować

Do redakcji portalu WNP.PL dotarło pismo od związkowców z Huty Pokój. - W nawiązaniu do artykułu z dnia 16 marca 2020 roku zatytułowanego: Węglokoks zapewnia, że chce ratować Hutę Pokój - związki zawodowe działające w hucie kategorycznie stwierdzają, że informacje tam zawarte i podane do publicznej wiadomości po raz kolejny są nieprawdziwe i służą wprowadzaniu w błąd premiera Mateusza Morawieckiego, pracowników Huty Pokój i mieszkańców Rudy Śląskiej - zaznaczono w piśmie do naszej redakcji.

Do dzisiaj nie jest rozwiązana sprawa zapewnienia finansowania zakupów materiałów produkcyjnych dla Huty Pokój Konstrukcje. Spółka ma bardzo dobre perspektywy na nowe kontrakty i aby mogła je pozyskać a potem realizować konieczny jest dostęp do środków obrotowych na zakup materiałów do czego zobowiązał się Węglokoks a co nie jest realizowane.Mimo informowania Premiera Morawieckiego o sytuacji Huty Pokój i takim traktowaniu majątku narodowego nie zainteresował się tym ani wiceminister Adam Gawęda, który był obecny przy podpisaniu porozumienia w dniu 19 września 2019 r. ani przewodnicząca rady nadzorczej Węglokoksu Pani Anna Margis, dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych, która to z kolei była obecna w grudniu 2019 r. przy podpisaniu aneksu do porozumienia z dnia 19 września 2019 r.W czasie zagrożenia, jakie niesie obecnie ze sobą epidemia koronawirusa dla całej gospodarki polskiej szczególnie powinniśmy dbać o takie zakłady, jak Huta Pokój, gdzie jest taka wola i wiara w możliwość kontynuacji działalności huty dzisiaj już może niezrozumiała dla takich menedżerów, jak zarząd Węglokoksu, który na miejscu huty najchętniej zrobiłby kolejne centra logistyczne i montownie i w tym kierunku działa.Z dostępnych nam informacji wynika że równie trudna sytuacja jest w Walcowni Batory i tam też nie ma prowadzonych żadnych prac mających na celu poprawę tej sytuacji. Zadajemy więc pytanie, czy działania Węglokoksu mają na celu uratowanie resztek polskiego hutnictwa, czy są to może działania mające na celu doprowadzenie do cichej i powolnej agonii tych zakładów, na to jednak nie będzie zgody organizacji związkowych”.Pod pismem podpisała się Solidarność z Huty Pokój oraz Sierpień 80.