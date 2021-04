Związkowcy z huty w Ostrawie grożą strajkiem - poszło o emisję CO2

Związkowcy huty Liberty w Ostrawie są w gotowości strajkowej, która potrwa przynajmniej do końca kwietnia br. Nie zgadzają się na pożyczkę zezwoleń na emisję CO2 rumuńskiej hucie Galati. Kierownictwo Liberty zobowiązało się w piątek, że tego nie zrobi.

Taką deklarację usłyszał w piątek od kierownictwa Liberty Ostrawa premier Czech Andrej Babisz, który także sprzeciwił się przekazaniu zezwoleń do rumuńskiej huty Galati, należącej do tej samej Liberty Steel Group co zakłady w Czechach. Zezwoleniami wartości ponad 216 milionów euro rumuńska huta chciała sfinansować swoją modernizację. Wcześniej swoje certyfikaty sprzedała za 100 milionów euro.

Zdaniem premiera zezwolenia są aktywami firmy i nie mogą być pożyczane do siostrzanych zakładów. Babisz podkreślił, że GFG Alliance, właściciel Liberty Steel Group, nie prowadzi skonsolidowanej księgowości i nie wiadomo, na jakie cele zostałyby wykorzystane środki z zezwoleń. Wicepremier, minister przemysłu i handlu Karel Havliczek stwierdził, że w Ostrawie są one traktowane jako gwarancja, że zakłady w Czechach będą się rozwijać.

Związki zawodowe ogłosiły gotowość strajkową nie tylko z powodu planów przekazania do Rumunii zezwoleń, ale także w związku z sytuacją panującą w Liberty Steel Group. Należy ona do brytyjskiej GFG Alliance Sanjeeva Gupty, która w marcu br. popadła w problemy finansowe. Według związkowców gotowość strajkową ogłoszono we wszystkich zakładach Liberty Steel Group, do której należy też Huta Częstochowa w Polsce.