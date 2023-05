Zysk miedziowego giganta stopniał o ponad 90 procent

KGHM, czołowy producent miedzi na świecie, podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku. Choć spółka zanotowała zwiększone przychody, to zarazem bardzo ucierpiał jej zysk. To efekt m.in. rosnących kosztów.

Mimo zwiększonych przychodów spółce KGHM nie udało się utrzymać poziomu zysków.

W KGHM biły rosnące koszty, w tym energii.

Wciąż złą informacją dla spółki są relatywnie niskie ceny miedzi.

W pierwszym kwartale 2023 roku KGHM odnotował 7-proc. wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej do poziomu 9 585 mln zł oraz mocny wynik operacyjny: 1 882 mln zł. Jednak zysk netto był ponad dziesięciokrotnie niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ceny miedzi nie pomogły, dodatkowo rosły koszty

Powody takiej sytuacji są dwa. Pierwszym jest spadek cen miedzi. W pierwszym kwartale ubiegłego roku metal kosztował nawet ponad 10,4 tys. dol. za tonę. Średnia dla całego kwartału oscylowała wokół 10 tys. dol. za tonę.

Tymczasem w pierwszym kwartale obecnego roku cena rdzawego metalu oscylowała wokół 9 tys. dol. za tonę, a na początku roku była na poziomie niewiele wyższym niż 8 tys. dol.

Z niskimi cenami miedzi zbiegły się rosnące koszty firmy. Największy wpływ na to miała energia elektryczna, której to KGHM jest jednym z dwóch największych konsumentów w kraju, pozostałe media, ale i także rosnące z powodu inflacji płace w spółce.

Nic więc dziwnego, że firmie nie udało się utrzymać poziomu zysku z pierwszego kwartału 2022 roku.

– KGHM ma ugruntowaną pozycję na światowych rynkach i kontynuuje kierunki rozwoju, szczególnie jesteśmy zadowoleni z krajowej produkcji miedzi oraz srebra. Trudne warunki makroekonomiczne tylko przyspieszają projekty związane z usprawnianiem wydobycia i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz finansowego spółki. Koncentrujemy się na udostępnianiu kolejnych złóż, zakończyliśmy głębienie szybu GG-1, kontynuujemy prace przygotowawcze do budowy szybu GG-2. Mamy interesujące plany inwestycyjne, w tym projekty związane z kwestiami środowiska i zielonej energii – powiedział po opublikowaniu wyników Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Spółka utrzymała stabilny poziom produkcji, inwestuje w nowe złoża

Jeśli spółka może mówić o poprawie wskaźników to dotyczy to produkcji. - Wydobycie i produkcja metali przez aktywa krajowe przekroczyły założenia budżetowe – podkreśla KGHM.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego za okres 3 miesięcy w 2023 roku odnotowano wzrost wydobycia urobku o 2,6 proc. Skutkiem tego był wzrost produkcji miedzi w koncentracie w stosunku do 1 kwartału ubiegłego roku o 0,5 proc. Produkcja srebra w Polsce w ujęciu rocznym to wzrost o 10,3 proc.

Jakie są perspektywy ma przed sobą firma? Spółka intensyfikuje prace nad zwiększeniem bazy zasobowej. Po zakończeniu głębienia szybu GG -1 podpisana został umowa z wykonawcą szybu GG-2. Ma to umożliwić firmie eksploatację nowych zasobów.

To z czym spółka musi się zmierzyć, to zarazem wciąż wysokie ceny energii, jak i niepewność na rynku miedzi. Metal jest kluczowym w tzw. transformacji energetycznej, ale na razie nie widać tego w cenach.

KGHM, którego głównym udziałowcem jest Skarb Państwa, to największy producent miedzi w Europie. Spółka oprócz kopalń w Polsce, ma także zakłady w Chile, USA i Kanadzie. Spółka zatrudnia ponad 20 tys. pracowników.