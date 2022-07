Polska firma buduje nową fabrykę baterii

- Impact Clean Power Technology planuje budowę fabryki systemów bateryjnych dla transportu publicznego, sektora kolejowego i stacjonarnych magazynów energii. Lokalizację i wartość inwestycji podamy jesienią 2022 r. - mówi WNP.PL Bartek Kras, prezes i współzałożyciel Impact Clean Power Technology.

Docelowo w fabryce ma znaleźć zatrudnienie blisko 500 osób; ma ona produkować baterie o pojemności około 5 GWh rocznie.

Blisko 90 proc. sprzedaży Impactu to baterie dla transportu publicznego, autobusów i tramwajów oraz trolejbusów. Te ostatnie z takimi bateriami można zobaczyć w Gdyni, a tramwaje - w Krakowie oraz w Warszawie.

Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Europie oparty jest - w dużej mierze - na dotacjach, zarówno z funduszy europejskich, jak i lokalnych. Czas dotacji jednak minie, co nastąpi już całkiem niedługo.

- Mamy cztery potencjalne lokalizacje w centralnej Polsce i obecnie we wszystkich prowadzimy negocjacje. Wszystkie mają również niezbędne pozwolenia środowiskowe. Wierzymy, że w nowej fabryce rozpoczniemy produkcję w pierwszym kwartale 2024 roku – mówi Bartek Kras, prezes i współzałożyciel firmy Impact Clean Power Technology.

Planowane na 2024 rok zakończenie pierwszego etapu inwestycji pozwoli na zwiększenie obecnej produkcji o ponad 1 GWh rocznie. Docelowo, w fabryce ma znaleźć zatrudnienie blisko 500 osób; ma ona produkować baterie o pojemności około 5 GWh rocznie.

Systemy zasilania będą powstawać z wykorzystaniem ogniw litowo-jonowe w technologiach LTO, LFP oraz NMC.

Zaburzony łańcuch dostaw

Bartek Kras przyznaje, że globalny łańcuch dostaw dla przemysłu jest zaburzony od blisko półtora roku, a obecnie znajdujemy się w szczycie tych perturbacji... Nie ma to jednak wpływu na bieżącą działalność i plany inwestycyjne spółki.

- Wszyscy nasi partnerzy, dostawcy i klienci mają problemy z dostawami... Impact w branży obecny jest jednak od wielu lat, w związku z czym radzimy sobie, budując zapasy i wcześniej bukując linie produkcyjne u naszych dostawców. Dzisiaj produkujemy prawie 1 MWh dziennie magazynów energii transportowych. Zamierzamy tę wydajność utrzymać oraz mamy zapewnione dostawy dla naszych produktów - zapewnia Bartek Kras.

Docelowo Impact zamierza korzystać w 100 proc. z podzespołów wyprodukowanych w Europie. Do tej pory to było niemożliwe, ponieważ - przykładowo - ogniwa do baterii wytwarzano przede wszystkim w Azji. W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się fabryki ogniw także na Starym Kontynencie, gdzie zapowiedziano budowę 35 takich obiektów. Na mapie tych inwestycji znaczące miejsce zajmuje również Polska.

Gdynia, Warszawa, Kraków

Większość systemów bateryjnych produkowanych przez Impact Clean Power Technology trafia do dużych producentów taboru w Polsce, pozostała część produkcji na inne europejskie rynki. W 2022 r. pierwsze dostawy spółki trafiły do klientów w Azji.

Blisko 90 proc. sprzedaży Impactu to baterie dla transportu publicznego, autobusów i tramwajów oraz trolejbusów. Te ostatnie z takimi bateriami można zobaczyć w Gdyni, a tramwaje - w Krakowie. Najwięcej autobusów elektrycznych z systemami ICPT jest w Warszawie. Są także na ulicach wielu europejskich miast... Z kolei autobusy wodorowe z bateriami Impactu jeżdżą już od ubiegłego roku m.in. w Nowej Zelandii oraz w Europie.

Spółka rozwija także sprzedaż do sektora kolejowego, który dopiero rozpoczyna transformację w kierunku baterii i ogniw paliwowych. Dynamiczny rozwój transportu elektrycznego ma swoje ograniczenia...

Koniec dotacji jest bliski

- Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Europie oparty jest - w dużej mierze - na dotacjach, zarówno z funduszy europejskich, jak i lokalnych. Okres dotacji minie, co nastąpi już całkiem niedługo - prognozuje prezes Impact Clean Power Technology.

Zwraca uwagę, że prawie wszyscy producenci przerzucili się już na produkcję autobusów elektrycznych. Także segment samochodów dostawczych pójdzie w kierunku pojazdów bezemisyjnych.

- Pojazdy bezemisyjne w praktyce będzie oznaczało pojazdy elektryczne albo wodorowe. Tam także są baterie - i chcemy wejść w ten segment. Już dzisiaj sprzedajemy powerpacki do autobusów wodorowych, a w przyszłości zamierzamy zaoferować własne wodorowe ogniwo paliwowe. To kierunek rozwoju pojazdów komercyjnych w ciągu najbliższych 10 lat - ocenia Bartek Kras.

Czytaj także: Grozi nam scenariusz długich kolejek do punktów ładowania samochodów elektrycznych