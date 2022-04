Koszty i bezpieczeństwo dostaw energii – inicjatywy firm w nowej sytuacji geopolitycznej

Już 21 kwietnia o godzinie 11:00 na łamach portalu wnp.pl odbędzie się webinar na temat kosztów energii, który redakcja organizuje razem z Enel X Polska Sp. z o.o.

ZAKRES DYSKUSJI

Wysokie ceny energii, węgla gazu oraz wojna na Ukrainie i ograniczenie uzależnienia od Rosji jako czynniki przyspieszające konieczność transformacji energetycznej.

Jaki wpływ ma obecna sytuacja gospodarcza i polityczna na gospodarowanie energią firm z sektorów takich jak sektor spożywczy czy centra handlowe?

Jak w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej minimalizować koszy energii i zwiększać bezpieczeństwo jej dostaw w przedsiębiorstwach?

W jaki sposób DSR wspiera rozwój OZE, obniżenie kosztów dostaw energii i uniezależnienie od importu paliw z Rosji?

ZAPROSZENI PRELEGENCI

Marek Wolniewicz – ekspert Facility Management, Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j.

– ekspert Facility Management, Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. Jacek Misiejuk - Dyrektor Zarządzający, Enel X Polska Sp. z o.o.

Główne kwestie, które zostaną omówione podczas webinaru wynikają z bieżącej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej. Jednym z punktów w dyskusji będzie wojna w Ukrainie jako czynnik przyspieszający niezależność energetyczną firm. W trakcie spotkania odwołamy się przede wszystkim do dobrych praktyk z sektora spożywczego oraz centrów handlowych. Firmy z tych sektorów na co dzień zużywają znaczne ilości energii, niezbędnej w określonych procesach technologicznych. Jednocześnie z danych przedstawianych przez Enel X wynika, że przedsiębiorstwa korzystające z programów DSR to często firmy spożywcze oraz centra handlowe, które dzięki DSR mogą obniżyć koszty energii. Prelegenci webinaru zostali zaproszeni, by pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak optymalizować zużycie energii i dywersyfikować źródła energii w takich przedsiębiorstwach.