1 mld zł na odbudowę przystanków kolejowych w mniejszych miejscowościach

PKP Polskie Linie Kolejowe przywracają po latach przystanki kolejowe w mniejszych miejscowościach. Z usług kolei ponownie będą korzystać m.in. mieszkańcy Dębskiej Woli i Włoszczowic w regionie świętokrzyskim. - Program Przystankowy nie zwalnia tempa – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Celem "Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł.

W planach jest wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W "Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

Jak poinformował Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe od niedzieli 12 czerwca po 17 latach podróżni znowu wsiadają do pociągów na przystanku kolejowym w Dębskiej Woli (gmina Morawica) na linii Kielce - Busko-Zdrój. Stało się to możliwe dzięki budowie nowego peronu.

- Program przystankowy w regionie świętokrzyskim nie zwalnia tempa. Do końca przyszłego roku zamierzamy zrealizować wszystkie zaplanowane prace w tym województwie. Na budowę i modernizację przystanków w całym kraju polski rząd przeznaczył miliard zł - powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

W Dębskiej Woli wyższy peron ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Jest już nowa nawierzchnia, oznakowanie i tablice z rozkładem jazdy. Prace w tym miejscu będą kontynuowane do jesieni. Wykonawca prac ma jeszcze zainstalować wiatę chroniącą przed opadami, ekologiczne oświetlenie LED i stojaki rowerowe. Gotowy peron będzie dostępny dla osób o ograniczonej mobilności.

Od 30 czerwca pociągi regionalne wrócą także na stację Włoszczowice w gminie Kije. Tam również jest nowa nawierzchnia i oznakowania, a peron będzie w pełni gotowy jesienią tego roku.

- Przywracamy kolej mieszkańcom również mniejszych miejscowości. Po latach znowu wracają połączenia. Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025 pozwala coraz częściej wybierać ekologiczną kolej jako atrakcyjny środek transportu w codziennych i okazjonalnych podróżach. Nowe i odbudowywane przystanki są dostępne dla wszystkich podróżnych" - podkreślił Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

Na linii Kielce - Częstochowa trwają przygotowania do rozpoczęcia od września prac na stacji Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim. PKP PLK 10 czerwca podpisały też umowę z wykonawcą modernizacji peronu na stacji w Rykoszynie. Dzięki tej inwestycji poprawi się komfort podróżowania, wygodniejsze będą dojazdy do pracy i szkoły, między innymi w pobliskich Kielcach. Zakończenie prac na obu stacjach zaplanowano na przyszły rok.

Na linii Kielce - Busko Zdrój także zaplanowano kolejne inwestycje zwiększające dostęp do kolei. PLK ogłosiły przetarg na modernizację peronów na stacji Nida oraz przystankach Brzeziny, Kije, Stawiany Pińczowskie i Grochowiska. Poza modernizacją peronów, zakres zamówienia obejmuje także budowę parkingów oraz przebudowę torów i sieci trakcyjnej. Prace zaplanowano do końca przyszłego roku, co pozwoli na pełną realizację założeń Programu Przystankowego w województwie świętokrzyskim.

Celem "Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W województwie świętokrzyskim na liście podstawowej Programu Przystankowego jest 9 lokalizacji: Stawiany Pińczowskie, Dębska Wola, Włoszczowice, Grochowiska, Nida, Kije, Brzeziny na linii kolejowej Kielce - Busko-Zdrój, Małogoszcz i Rykoszyn na linii Kielce - Częstochowa.

