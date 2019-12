10 zamiast 12 miliardów, ale i tak jest rekord. Trwają inwestycje na kolei

Praktycznie w 2020 r. wyczerpiemy pulę środków przewidzianą przez Krajowy Program Kolejowy. Nie przewidujemy korekt w narzędziach usprawniających realizację inwestycji, natomiast zakładamy rozszerzenie stosowanych mechanizmów, by podnieść jakość wykonawstwa poprzez automatyzację i robotyzację prac oraz wzrost prefabrykatów. Jesteśmy już przygotowani, by w 2021 r., czyli pierwszym roku nowej perspektywy finansowej, ogłosić 28 przetargów na kwotę ok. 40 mld zł - mówi w wywiadzie dla WNP.PL Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

Rok 2019 PLK zamkną realizacją o rekordowej wartości, ponad 10 mld zł, choć niższą, niż zakładał KPK (12 mld zł). W 2020 r. kwota ta wzrośnie do ok. 15 mld zł. Drugą stroną medalu będzie wzrost liczby zmian w ruchu pociągów.

Zostanie zrealizowanych wszystkie 220 zadań ujętych w KPK, ale z powodu wzrostu kosztów i rozszerzenia zakresu niektóre z nich będą etapowane, czyli fazowane.

Polskie firmy wykonawcze rosną dzięki realizacji KPK, a wchodzące do wykonania kontrakty wygrane od połowy 2018 r. są dla nich rentowne.