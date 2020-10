13 nowych autobusów bielskiego PKS wyjedzie w poniedziałek na drogi

13 nowych autobusów bielskiego PKS napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) wyjedzie w poniedziałek na drogi powiatu bielskiego. To reszta z zakupionych 26 "gazowców" – podał Seweryn Kobiela, szef biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, do którego należy PKS.

PKS Bielsko-Biała kupił autobusy w firmie Solaris Bus & Coach latem ub.r. Pojazdy posiadają system dynamicznej informacji pasażerskiej. Swobodnie mogą z nich korzystać niepełnosprawni.

PKS zapłacił za autobusy 32 mln zł. Z tej kwoty 22,6 mln zł pochodziło z funduszy UE. Zakup umożliwił wycofanie najstarszych autobusów w taborze przewoźnika.

Od 1 stycznia przyszłego roku zmieniona zostanie nazwa przewoźnika. PKS w Bielsku-Białej zastąpi Komunikacja Beskidzka. Pod tą nazwą kursują już teraz nowe autobusy.

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny powstał, by organizować publiczny transport pasażerski w powiecie bielskim - w gminach Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice. Ma 100 proc. udziałów w PKS Bielsko-Biała, który dysponuje obecnie ok. 80 autobusami. Do Związku przystąpią także Kęty w województwie małopolskim.