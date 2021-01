2020 rok w przewozach pasażerskich i towarowych na polskiej kolei

W ubiegłym roku kolej w Polsce przewiozła 209,2 mln pasażerów i 223,2 mln ton towarów. Wyniki przewozowe były niższe o 126,7 mln osób (-37,7 proc.) i 13,2 mln ton ładunków (-5,6 proc.) od parametrów zanotowanych w 2019 r. Na przewozy kolejowe, tak jak na wiele innych gałęzi gospodarki, wpłynęła pandemia koronawirusa i ogólnoświatowy kryzys nią wywołany.

- Ubiegłoroczny kryzys w gospodarce światowej nie ominął również transportu towarów. Jednak cały czas kolej była jednym z pewniejszych środków ich transportu. Pociągi gwarantowały swobodny przepływ towarów w komunikacji krajowej, ale co bardziej istotne międzynarodowej - podkreśla Ignacy Góra. - Od połowy roku widoczne były już sukcesywne wzrosty. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że w listopadzie i grudniu przewieziono więcej ładunków niż w tych samych miesiącach w 2019 r. Świadczy to o potencjale, który pomimo kryzysu nadal cechuje transport kolejowy - dodaje.Przewoźnicy zapewniali przepływ towarów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, czy też nowych połączeń północ-południe. Od połowy roku widoczne były już sukcesywne wzrosty. UTK zwraca uwagę, że w listopadzie i grudniu przewieziono więcej ładunków niż w tych samych miesiącach w 2019 r. Świadczy to o potencjale, który pomimo kryzysu nadal cechuje transport kolejowy. W lutym opublikowane zostanie dodatkowe opracowanie podsumowujące wpływ pandemii COVID-19 na rynek kolejowy w 2020 r. Opracowanie obejmować będzie dane na temat rynku kolejowego w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich.