250 km/h do Pragi i Budapesztu. Nowa sieć kolejowa zepnie Polskę z sąsiadami

Pociągiem jadącym 250 km/godz. będzie można z Warszawy i innych polskich miast dotrzeć do Wilna, Pragi, Budapesztu, a może nawet Lwowa i Kijowa. O budowie Kolei Dużych Prędkości w Europie Środkowej mówi Mikołaj Wild, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny.

- Mamy ambicję stworzyć wspólną ofertę, rozkłady jazdy i zapewnić identyczny standard podróży dla wszystkich pasażerów korzystających z sieci KDP w regionie Europy Środkowej - mówi Mikołaj Wild.



Ze stroną czeską Polska rozmawia o przyspieszeniu budowy odcinka Praga-granica z Polską. W horyzoncie 10 lat, plus-minus dwa lata, moglibyśmy dojechać bezpośrednio z Warszawy do Pragi po nowej trasie KDP - informuje nasz rozmówca.

Prezes CPK przyznaje, że chociaż KDP powiększą obszar oddziaływania lotniska, które ma powstać w Baranowie, to celem projektu pozostaje przede wszystkim integracja kolejowa Europy Środkowej.



Jego zdaniem Polaków będzie stać na korzystanie z KDP. Europa Środkowa jako dynamicznie rozwijająca się część Unii Europejskiej stawać się będzie coraz zamożniejsza.



Zaognienie sytuacji na naszym kontynencie sprawia, że bardzo ważny staje się aspekt militarny projektu - zdolność sieci kolejowej do szybkiego transportu wojska i sprzętu.

Centralny Port Komunikacyjny zawarł trójstronne porozumienie z czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej Správa železnic i Rail Baltiką w sprawie współpracy przy budowie sieci Kolei Dużych Prędkości w Europie Środkowej. Jakie nadzieję pan z tym wiąże?



- To porozumienie formalizuje, porządkuje i zacieśnia współpracę inwestorów kolejowych z Polski, Czech, Litwy, Łotwy i Estonii, która trwa od kilku lat.

Wychodzimy z założenia, że koordynacja prac w poszczególnych krajach nie może polegać tylko na wskazaniu punktów na mapie, w których spotkają się linie Kolei Dużych Prędkości.

Mamy ambicję, by zaproponować więcej - np. stworzyć wspólną ofertę, rozkłady jazdy i zapewnić identyczny standard podróży, czyli pewną wspólnotę doświadczeń dla wszystkich pasażerów korzystających z sieci KDP w regionie Europy Środkowej.

Kolejny aspekt to wspólna oferta dla przewoźników cargo, a także kwestia bezpieczeństwa w regionie, której znaczenie jest fundamentalne wobec wojny na Ukrainie.

Widzimy wspólnie, że całość inwestycji KDP musi spełniać określone wymagania wojskowe i być gotowa również do wykorzystania w aspekcie militarnym. Cel jest taki, żebyśmy potrafili dotrzeć w szybkim czasie z pomocą, dostawami i sprzętem wojskowym, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Nie zapominajmy, że kolej jest najbardziej efektywnym środkiem do przemieszczania dużych potoków ludzi i towarów.

Zakładana prędkość eksploatacyjna pociągów to 250 km/godz.

Punkty na granicach, w których mają się spotkać linie KDP różnych krajów Europy Środkowej, są już wyznaczone?

- Rail Baltica współdziała w tej mierze z PKP PLK i Ministerstwem Infrastruktury. Z kolei w przypadku inwestycji CPK realizowanych we współpracy z Czechami punkty styku na liniach CPK Warszawa-Wrocław-Praga i Katowice-Ostrawa są wstępnie wyznaczone, ale ich ostateczna lokalizacja będzie jeszcze tematem rozmów na poziomie międzynarodowym.

Nie jest to jednak najważniejszy element naszej współpracy. Analizujemy planowane linie pod względem przepływu tzw. potoków pasażerskich i widzimy potrzebę spojrzenia w szerszej perspektywie.

Współpraca transgraniczna dotycząca KDP w regionie Trójmorza to zdecydowanie więcej niż tylko koordynacja współrzędnych geograficznych projektowanych linii.

W przypadku tego projektu bardzo wiele mówi się o interoperacyjności, czyli takich samych warunkach prowadzenia ruchu kolejowego po obu stronach granicy. Czy projekt KDP w Europie Środkowej przewiduje taką samą prędkość maksymalną pociągów w krajach, które będą go realizować?

- CPK projektuje szlaki kolejowe na dopuszczalną prędkość powyżej 300 km/godz. Przewidywana prędkość eksploatacyjna to natomiast z250 km/godz. Takie założenie przyjmujemy dla linii KDP w Polsce i podobne również przy projektowaniu połączenia Katowice-Ostrawa. Zakładamy, że w podobny sposób podejdzie do tego strona czeska. Wspólnym wyzwaniem jest dziś osiągnięcie prędkości operacyjnej 250 km/godz.

Kluczowa jest przy tym nie prędkość sama w sobie, ale określenie czasu przejazdu między poszczególnymi miastami. To właśnie ten parametr zweryfikuje, czy oferta podróży koleją będzie atrakcyjna i w jakim stopniu wpłynie na wielkość przewidywanych przewozów na poszczególnych liniach.

Informacje od naszych partnerów z Czech czy państw bałtyckich wpłyną na polskie działania planistyczne i zakładam, że nasze analizy przepływu ludzi i towarów, wynikające chociażby z Pasażerskiego Modelu Transportowego, zostaną uwzględnione w planach rozwoju KDP naszych sąsiadów.

Jak w praktyce będzie wyglądać realizacja porozumienia? Stworzą państwo formalne ciało, które będzie koordynować pracę, czy będzie to luźna wymiana informacji?

- Grupy robocze już działają - i to od dawna. Naturalnym krokiem po sformalizowaniu naszej współpracy jest jej strukturalizacja. To konieczne, by skutecznie koordynować cały proces powstawania KDP w regionie i na bieżąco oceniać, czy wszyscy idziemy zgodnie z harmonogramami i z tempem prac, na jakim nam zależy.

CPK integratorem regionu w aspekcie lotniczym, ale też kolejowym

Może pan wskazać kilka, jak to się ostatnio popularnie mówi, kamieni milowych tego projektu?

- Wyznacza je harmonogram implementacji sieci TEN-T (Trans-European Transport Network - przyp. red.). W przypadku linii KDP Warszawa-Wrocław i Warszawa-Poznań w dokumencie zapisane jest uruchomienie tych linii do 2030 r. To są zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej.

Podobnie jest z powstającą właśnie linią Rail Baltica, która w całości powinna zostać uruchomiona do 2030 r., a jej pierwsze odcinki będą przejezdne już w 2027 roku.

Ze stroną czeską rozmawiamy o przyspieszeniu budowy odcinka Praga-granica z Polską, który - według wcześniejszych planów Czesi - mieli kończyć dopiero w latach 40. Z najnowszych ustaleń wynika, że istnieją duże szanse, że zbudują go wcześniej, co będzie oznaczało bardzo dobrą wiadomość dla pasażerów. W horyzoncie 10 lat, plus-minus dwa lata, moglibyśmy dojechać bezpośrednio z Warszawy do Pragi po nowej trasie KDP.

Kiedy pojawił się pomysł stworzenia zintegrowanej sieci Kolei Dużych Prędkości w Europie Środkowej - u zarania koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego czy na skutek jej rozwinięcia?

- Jeżeli sięgniemy do źródeł, zobaczymy, że niemal każda z tzw. szprych programu kolejowego CPK miała przewidziane przedłużenie międzynarodowe. Naturalną drogą rozwoju naszego projektu jest to, że - myśląc o docelowej ofercie przewozowej oraz prognozując przepływy pasażerskie i towarowe - nie ograniczamy się tylko do Polski.

Widzimy, że CPK może pełnić funkcję, która została dla niego przewidziana na początku, czyli integratora państw Europy Środkowo-Wschodniej. I to zarówno w aspekcie lotniczym, jak też kolejowym.

Ale nie chodzi o to, żeby ściągać mieszkańców Pragi na centralne lotnisko w Baranowie?

- Absolutnie nie jest to naszym celem... Oczywiście, dzięki sieci KDP obszar przyciągania lotniska CPK się zwiększy. Jednocześnie wraz z ograniczeniem podróży lotniczych na krótkich dystansach wzrośnie rola CPK jako centrum przesiadkowego - zarówno w kontekście kolej-kolej, jak i kolej-samolot (w przypadku lotów długodystansowych).

Głównymi beneficjentami rozbudowy systemu transportowego będą jednak przede wszystkim miejscowości w obszarze oddziaływania KDP. Dzięki zintegrowaniu rozkładów jazdy i synchronizacji z połączeniami regionalnymi i lokalnymi będziemy w stanie dotrzeć nie tylko do dużych miast położonych na trasie KDP, ale wręcz do całych regionów, czyli też do mniejszych miejscowości.

Europa Środkowa chce dogonić Europę Zachodnią. Potrzeba 1 bln euro

Powiedział pan na początku naszej rozmowy, że fundamentem pomysłu jest zbudowanie atrakcyjnej oferty przewozowej. Czy znajdzie ona odbiorców w krajach Europy Środkowej? Kolej Dużych Prędkości udała się w Niemczech, Włoszech i Francji, ale już w Hiszpanii już mniej...

- Tworząc sieć KDP, odpowiadamy na kilka bardzo wyraźnie widocznych trendów. Pierwszy to naturalny wzrost mobilności związany z bogaceniem się społeczeństw. Europa Środkowo-Wschodnia jest obszarem, który - jako dynamicznie rozwijająca się część Unii Europejskiej - będzie coraz zamożniejszy.

Z drugiej strony właśnie w tej części Europy widać wręcz gargantuiczną lukę w infrastrukturze transportowej, którą trzeba pilnie załatać.

Oczywiście obserwujemy doświadczenia z KDP różnych krajów Europy Zachodniej, analizujemy je i wyciągamy wnioski. Planujemy zbudować naszą infrastrukturę tak, by odpowiadała obecnym potrzebom, ale jednocześnie była elastyczna i rozwojowa w perspektywie następnych kilkudziesięciu lat.

Mówi się, że potrzeba 1 bln euro na inwestycje infrastrukturalne, żeby zbliżyć się do poziomu Europy Zachodniej…

- W długim horyzoncie - prawdopodobnie tak. Na szczęście przy inwestycjach kolejowych możemy w ogromnym stopniu korzystać ze wsparcia funduszy europejskich.

Od kilku lat widzimy, jak bardzo UE promuje transport kolejowy jako ekologicznie najczystszy, a jednocześnie najbardziej efektywny pod względem przepływu ludzi i towarów.

Rozbudowa linii kolejowych w programie CPK będzie też efektywna od strony ekonomicznej. Każdą z nich bardzo szczegółowo analizujemy pod względem kosztów i korzyści. Jeżeli któraś z linii jest mniej rentowna pod względem przepływu ludzi, ale pozostaje też szansą na likwidację wykluczenia komunikacyjnego regionu, to staramy się znaleźć dla niej również inne rozwiązanie, np. poprzez wykorzystanie jej także w lekkim transporcie towarowym.

Nie da się ukryć, że po agresji Rosji na Ukrainę linie, na których nie prognozuje się ogromnych potoków pasażerskich, np. Ostrołęka-Łomża-Giżycko czy przedłużenie trasy kolejowej do Lublina i Zamościa, zyskały całkiem nowe znaczenie. Pierwsza z nich jako alternatywne połączenie Rail Baltiki z Warszawą. W drugim przypadku widać ogromny potencjał wydłużenia planowanej linii CPK do Lwowa i Kijowa, czym jest zainteresowana także strona ukraińska. Geopolityka spowodowała, że niektóre z mniej istotnych, na pierwszy rzut oka, linii wyraźnie zyskują na znaczeniu...

W czasie konferencji Railway Direction Days organizowanej przez CPK na sali można było zauważyć zarówno przedstawicieli producentów taboru, jak i nawierzchni kolejowej. Budowa kolejowego segmentu CPK to będzie dla nich dobry czas…

- W najbliższej dekadzie zostanie w Polsce zmodernizowane przez PKP PLK kilkanaście tysięcy kilometrów linii kolejowych, a około dwóch tysięcy kilometrów zbudowane przez CPK od podstaw.

Te dane świadczą, że dla firm modernizujących kolej będzie to dobry czas. Z drugiej strony, to wielka odpowiedzialność całej branży. Nie możemy przegapić ani tych zmian, ani potrzebnych inwestycji. Powinniśmy pracować w sposób konkurencyjny, efektywny, a przede wszystkim z myślą o pasażerach, którzy oczekują radykalnej poprawy w dostępności połączeń i czasach przejazdu.

