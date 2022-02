30 mln pasażerów w CPK w pierwszym roku. Oto prognozy

Ruch lotniczy w Polsce powinien odbudować się do stanu sprzed pandemii COVID-19 do końca 2024 roku. Zakładana roczna przepustowość pierwszego etapu Portu Solidarność to 40 mln pasażerów i 1 mln ton cargo. Do 2060 roku nowe lotnisko przyciągnie łącznie ok. 850 mln pasażerów i ponad 35 mln ton cargo lotniczego. Takie są wyniki prognozy IATA przygotowanej dla CPK.

Polska zleciła organizacji IATA opracowanie prognoz ruchu lotniczego w kraju, z uwzględnieniem wybudowania Portu Solidarność w 2027 roku.​

Dla Portu Solidarność IATA w pierwszym pełnym roku funkcjonowania prognozuje ok. 30 mln pasażerów (scenariusz bazowy).

Prognoza cargo (scenariusz bazowy) wskazuje na 0,5 mln ton w 2030 roku, milion ton w 2035 roku, aż po 1,75 mln ton na koniec prognozowanego okresu, czyli w roku 2060.

Prognozy ruchu

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl