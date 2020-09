4,5 tys. km torów, 777 peronów. Krajowy Program Kolejowy przyspieszył inwestycje

Dotychczasowe nakłady na realizację "Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r." wyniosły 33,6 mld zł, co stanowi 45 proc. całego Programu o wartości 75,5 mld zł - powiedział w środę (16 września) wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury.

Wiceminister przedstawiając informację na temat realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku podkreślił, że jest to największy program inwestycyjny w historii PKP Polskie Linie Kolejowe. Wskazał, że obejmuje on swoim zakresem realizację ponad 230 projektów o wartości ogółem 75,5 mld zł.

Według danych na koniec sierpnia br. - jak przedstawił wiceszef resortu - nakłady wyniosły 33,6 mld zł, co stanowi 45 proc. całego KPK. Za taką kwotę zmodernizowano i wybudowano 4,5 tys. km torów, 1 667 przejazdów kolejowych, 419 wiaduktów, 441 mostów, 777 peronów. Ponadto - jak wskazał - dzięki już realizowanym inwestycjom na 135 km linii kolejowych możliwy jest ruch pociągów pasażerskich z prędkością techniczną powyżej 160 km na godzinę, natomiast 881 km linii zabudowano systemami ERTMS/ETCS.

Z danych MI wynika, że wartość inwestycji zakończonych oraz realizowanych wynosi 65,6 mld zł co stanowi 87 proc. całego KPK. Na etapie projektowania są inwestycje o wartości 2,5 mld zł, natomiast w przetargach są inwestycje o wartości 4,8 mld zł.

Obecny na posiedzeniu komisji prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel powiedział, że w obecnej unijnej perspektywie finansowej "wykonanie wydatków (...) dla KPK 2020 wynosi 31,3 mld zł co stanowi 41,5 proc. wydatków z KPK". Zaznaczył, że w analogicznym momencie poprzedniej perspektywy wartość zrealizowanych rosnąco wydatków wynosiła 7,9 mld zł i stanowiła 20,7 proc. kwoty nakładów zaplanowanych do realizacji w pierwotnym Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych (WPIK) z 2011 roku.

"To oznacza, że program inwestycji kolejowych w Polsce realizowany jest obecnie w znacznie szybszym tempie" - wyjaśnił. Wskazał, że w 2020 roku spółka zawarła umowy finansowane w ramach KPK na kwotę 8,1 mld zł i do końca roku planuje podpisać jeszcze umowy na kwotę 5 mld zł.

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) jest programem wieloletnim. Dokument ten realizuje strategie przyjęte przez Radę Ministrów, w tym "Strategię Rozwoju Kraju 2020" oraz "Strategię Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku".

Krajowy Program Kolejowy obowiązuje do roku 2023, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki z UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Krajowy Program Kolejowy zastąpił Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych. Pierwsza wersja KPK przyjęta została przez Radę Ministrów w dniu 15 września 2015 r.