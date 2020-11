46 mln euro na pociągi dla Warszawy. Jest zgoda Komisji

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek wydanie ponad 46 mln euro z Funduszu Spójności na zakup 21 pociągów elektrycznych kolei miejskiej oraz modernizację zajezdni w Warszawie.

Celem inwestycji jest usprawnienie transportu publicznego w stolicy, a także zwiększenie wydajności przewoźnika miejskiego.

"Ta duża inwestycja w ramach polityki spójności jest całkowicie zgodna z najważniejszymi priorytetami UE, których celem jest zapewnienie obywatelom czystszego transportu oraz zwiększenie terytorialnego rozwoju społeczno-gospodarczego i spójności" - podkreśliła cytowana w komunikacie KE komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Nowe pociągi mają być uzupełnieniem dla zmodernizowanych linii kolejowych w Warszawie, ułatwiając poruszanie się osobom mieszkającym i pracującym w mieście.

KE zaznaczyła, że inwestycja sprawi, że transport publiczny stanie się mniej zatłoczony, wygodniejszy i nowocześniejszy. To z kolei ma zachęcić ludzi do tego, by nie korzystali z samochodów, przekładając się na mniejszy hałas, zanieczyszczenie i liczbę wypadków drogowych.

KE zaznaczyła, że projekt wpisuje się w działania, mające na celu rozwój interoperacyjnego i wysokiej jakości transportu kolejowego w Polsce. Pociągi mają zacząć przewozić pasażerów od stycznia 2023 r.