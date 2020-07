466 mln zł na przewozy kolejowe na Podkarpaciu

Prawie 466 mln zł to wartość podpisanej w środę w Rzeszowie umowy między samorządem województwa podkarpackiego a zarządem Polregio. W ramach umowy spółka będzie świadczyła przewozy pasażerskie na Podkarpaciu w latach 2021-2025.

Podpisana w środę umowę zakłada również, że Polregio będzie zapewniała przewozy w ramach powstającej w regionie Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Jak podkreślił podczas uroczystego podpisania umowy marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, Polregio to doświadczony operator i sprawdzony partner.

- Cieszymy się, że możemy złożyć podpis pod tą cenną umową. Te miliony złotych są dla mieszkańców naszego województwa, bo to oni w głównej mierze będą korzystać z regionalnej kolei. Teraz wchodzimy też w nowy obszar dotyczący Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Szacujemy, że w regionie z kolei rocznie będzie korzystać ok. 5 mln pasażerów - dodał Ortyl.

Umowa opiewa na prawie 466 mln zł i przewiduje pracę eksploatacyjną na poziomie 20 mln pociągokilometrów.

Dyrektor generalny Polregio Artur Martyniuk zaznaczył, że spółka ma doświadczenie, zasoby i możliwości, aby najpełniej i na najwyższym poziomie wywiązać się z umowy.



- Podkarpackie jest szczególnym regionem i chcemy wspierać tę poprawę jakości usług na jakiej zależy zarządowi województwa. Jesteśmy wdzięczni za okazane zaufanie - powiedział.

Zawarcie umowy umożliwia uruchomienie od stycznia 2021 r. Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Jak mówił obecny na uroczystości wicemarszałek Piotr Pilch, obecnie przy wielu dworcach budowane są parkingi dla samochodów, aby mieszkańcy mogli zostawić swoje auta i przesiąść się do pociągów.

- Chcemy zachęcić pasażerów, aby korzystali z szybkiej, nowoczesnej, wygodnej kolei aglomeracyjnej. Chcemy wzmocnić rolę transportu kolejowego i podnieść jakość usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji rzeszowskiej - stwierdził Pilch.

Od stycznia oferta Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej będzie ograniczona z powodu braku przepustowości na liniach do Kolbuszowej i do Strzyżowa. Zdecydowana większość pociągów zostanie uruchomiona na linii do Dębicy i Przeworska, gdzie nie ma takich problemów.