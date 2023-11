49 miliardów zł na wsparcie zarządców infrastruktury kolejowej

Rząd ustanowił program dot. wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r. Limit środków publicznych na realizację programu ma wynieść ponad 49 mld zł - wynika z komunikatu kancelarii prezesa rady ministrów.

Rząd ustanowił program dotyczący wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r. Stanowi on kontynuację obowiązującego do 2023 r. 5-letniego rządowego programu - wynika z komunikatu kancelarii prezesa rady ministrów, opublikowanego we wtorek.

"Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł" - podkreślono komunikacie po posiedzeniu rządu. Program ma dotyczyć wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r.

Poinformowano, że z programu będą mogły skorzystać: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz "Euroterminal Sławków".

Program zawiera m.in. zaktualizowane dane finansowe zarządców infrastruktury kolejowej oraz projekcję porównywalnych wskaźników monitorowania dla wszystkich zarządców infrastruktury, biorących udział w programie od strony finansowej. Dodano, że program zawiera również prognozę kosztów zarządców infrastruktury w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej, rozszerzoną na lata 2029-2035.

Podkreślono, iż istotną zmianą w stosunku do obowiązującego aktualnie programu jest zaprezentowanie podstawowych, ujednoliconych wskaźników dla wszystkich zarządców infrastruktury biorących udział w programie, jeśli chodzi o infrastrukturę, koszty, prędkość, punktualność i bezpieczeństwo.