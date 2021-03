5,5 tys. kierowców straciło prawo jazdy przez punkty karne

Około 5,5 tys. kierowców straciło w ubiegłym roku prawo jazdy z powodu przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby punktów karnych - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Przypominano, że stan konta kierowcy mogą sprawdzić przez internet.

"Tylko w styczniu i lutym tego roku polscy kierowcy sprawdzili przez internet liczbę swoich punktów karnych niemal 1,5 miliona razy. To prawie 12 razy więcej niż rok temu w tym samym czasie" - wskazał cytowany w czwartkowym komunikacie minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z informacjami z Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) w 2020 r. 5471 kierowcom zatrzymano prawo jazdy za punkty karne. Przypomniano, że 24 to maksymalna liczba punktów karnych, którą może zgromadzić kierowca posiadający prawo jazdy dłużej niż rok. Prowadzący z krótszym stażem mogą mieć 20 punktów karnych. "Po przekroczeniu tej liczby ich prawo jazdy jest zatrzymywane" - zaznaczono.

Zwrócono uwagę, że stan konta kierowca może sprawdzić na GOV.pl i w aplikacji mObywatel. W obu przypadkach potrzebny jest profil zaufany. "Jest potrzebny do zalogowania się do e-usługi i do uruchomienia aplikacji mObywatel"- wyjaśniono.

Chcąc skorzystać z licznika punktów karnych - należy najpierw aktywować mTożsamość i mPrawo Jazdy. "Informacje o punktach karnych pobierane są raz na dobę - aktualizacja odbywa się codziennie około godziny 6.00" - wyjaśniono. Dodano, że wraz z liczbą punktów karnych wyświetli się informacja, ile dni pozostało do ich wygaśnięcia.

Zaznaczono, że punkty karne wygasają, gdy minie rok od dnia popełnienia naruszenia. Ale też, "gdy ukończysz szkolenie, które pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych - jeśli przed jego rozpoczęciem miałeś/miałaś mniej niż 24 punkty karne (mniej niż 20 punktów karnych - jeżeli to Twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok)".

"Możesz uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Po szkoleniu suma Twoich aktywnych punktów karnych zmniejszy się o 6 najstarszych punktów" - przypomniano.

