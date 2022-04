50 tys. pasażerów w kłopocie. Może dojść do anulowania 75 proc. rejsów z Warszawy

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie ograniczeń w ruchu lotniczym. Wprowadza ono możliwość wykonywania mniejszej liczby operacji lotniczych z i na lotnisko Chopina w Warszawie oraz lotnisko Warszawa Modlin. Linie lotnicze już liczą straty.

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie o możliwości zmniejszenia liczby operacji lotniczych z i na lotnisko Chopina w Warszawie oraz lotnisko Warszawa Modlin.

- Taka sytuacja wymusiłaby konieczność zmiany siatki połączeń. Na Lotnisku Chopina może dojść do anulacji 75 proc. rejsów, w tym rejsów LOT. Konkretne informacje w tej sprawie są uzależnione od wyniku rozmów prowadzonych przez PAŻP i kontrolerów ruchu lotniczego - podał Krzysztof Moczulski z biura prasowego PLL LOT.

Do nowej sytuacji muszą się przygotować również lotniska. - Dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować jej skutki - poinformowała Anna Dermont, rzeczniczka prasowa Lotniska Chopina.

Jak podał Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT w komunikacie przekazanym redakcji, jeśli ruch lotniczy na lotnisku Chopina nie będzie odbywał się w normalnym trybie, to Polskie Linie Lotnicze LOT i ich pasażerowie będą głównymi poszkodowanymi.

Nowe zasady lotów w Warszawie

Linie lotnicze zareagowały na rozporządzenie, które jest pokłosiem konfliktu na linii PAŻP - Zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego o płace i organizację pracy. W związku z brakiem porozumienia Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ograniczeń w ruchu lotniczym. W Warszawie operacje lotnicze mogą być wykonywane w godzinach od 9:30 do 17:00 czasu lokalnego.

Czytaj także: Zanosi się na drastyczne ograniczenia połączeń na polskich lotniskach

"W przedziale czasowym, o którym mowa (...) przylot statku powietrznego, który zamierza następnie wykonać operację odlotu w tym samym dniu, może być wykonany nie później niż do godziny 15.45 czasu lokalnego (LT)" - czytamy w rozporządzeniu, które ukazało się w Dzienniku Ustaw.

- Taka sytuacja wymusiłaby konieczność zmiany siatki połączeń. Według aktualnych prognoz na Lotnisku Chopina może dojść do anulacji 75 proc. rejsów, w tym rejsów LOT, lecz konkretne informacje w tej sprawie są uzależnione od wyniku rozmów prowadzonych przez PAŻP i kontrolerów ruchu lotniczego. Ani my, ani inni przewoźnicy nie mamy na nie żadnego wpływu. Ostateczne decyzje muszą zostać podjęte do soboty, 30 kwietnia bieżącego roku - przekazał redakcji Krzysztof Moczulski z biura prasowego PLL LOT.

Lotnisko Chopina w komunikacie przesłanym WNP.PL podkreśla, że nie jest stroną rozmów pomiędzy zarządem PAŻP a ZZKRL i nie ma wpływu na warunki zatrudnienia kontrolerów. - Zarządzający portem nie podejmuje również decyzji w sprawie listy lotów, które będą mogły być realizowane z Warszawy. Lotnisko Chopina jest w pełni gotowe do obsługi ruchu lotniczego - podała Anna Dermont, rzeczniczka prasowa Lotniska Chopina.

Linie pracują nad rozwiązaniami

- Pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi zminimalizowanie utrudnień, które dotkną linie lotnicze, a co za tym idzie pasażerów. Możliwe jest, że niektóre rejsy będą musiały zostać przesunięte na inną godzinę, co pozwoli na uniknięcie ich anulacji - podał Krzysztof Moczulski z biura prasowego PLL LOT.

- Zwracamy uwagę, że w pierwszych dniach maja sytuacja ta może dotknąć około 50 tysięcy pasażerów, co przełoży się na ogromną liczbę połączeń z naszym Contact Center. Chcąc zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo podróży oferujemy bezpłatną zmianę rezerwacji przed ewentualną anulacją rejsu. Każdy pasażer ma możliwość zmiany daty i kierunku podróży. Ewentualne koszty będą związane z pokryciem różnicy w wysokości podatków. Zmian w rezerwacji można dokonać na dowolne połączenie z siatki LOT w ciągu roku od daty zakupy biletu, dlatego zachęcamy do samodzielnego zarządzania rezerwacją - dodaje w rozmowie z WNP.PL.

W komunikacie przesłanym redakcji WNP.PL otrzymaliśmy zapewnienie, że Lotnisko Chopina pozostaje w stałym kontakcie z liniami lotniczymi i firmami obsługującymi loty. - Dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować skutki zaistniałej sytuacji - podała Anna Dermont.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl