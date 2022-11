550 km/h koleją po zwykłych torach. Polacy chcą zrewolucjonizować podróże

Polskie Nevomo chce zrewolucjonizować kolej - technologia MagRail pozwoli na przemieszczanie się pojazdów z prędkością nawet do 550 km/h. Start-up pozyskał właśnie wsparcie jednego z największych inwestorów w branży zielonych innowacji - EIT InnoEnergy.

Nevomo, wcześniej znane jako Hyper Poland, chce zrewolucjonizować kolej poprzez technologię kolei magnetycznej MagRail, umożliwiającą podróżowanie z prędkością do 550 km/h. Wszystko dzięki wykorzystaniu lewitacji magnetycznej oraz silnika liniowego na istniejących torach kolejowych.

Właśnie pożytkowanie do superszybkiego transportu istniejącej infrastruktury kolejowej jest największym atutem stworzonej i rozwijanej przez Polaków technologii.

To rozwiązanie pozwala na jednoczesne działanie zarówno systemu MagRail, jak i konwencjonalnych pociągów - na tych samych liniach.

Tor testowy w Nowej Sarzynie gotowy, wkrótce pierwsze jazdy

Pierwsza wersja demonstracyjna technologii MagRail w skali 1:5 Nevomo zaprezentował w 2019 roku. Kolejne udane testy w skali średniej przeprowadzono zimą na przełomie 2020 i 2021 roku.

W zeszłym roku Nevomo rozpoczęła budowę najdłuższego w Europie toru do testowania pasywnej lewitacji magnetycznej w Nowej Sarzynie; jest on już praktycznie gotowy.

Dotarł tam też już pierwszy pełnowymiarowy pojazd testowy, gotowy do wstępnych jazd. Pierwsze testy zaplanowano na zimę 2022/2023 roku.

Jeden z największych inwestorów w segmencie zielonych technologii inwestuje w polski start-up

W tym roku start-up pozyskał w sumie do 17,5 mln euro z programu EIC Accelerator, finansowanego przez Komisję Europejską. Równolegle do grona inwestorów dołączył fundusz EIT InnoEnergy, jeden z największych na świecie inwestorów w innowacje w obszarze zrównoważonej energii, wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Inwestycja ta to element zakończonej na początku br. rundy pomostowej o wartości 5 mln euro - z udziałem takich inwestorów, jak Hutter Private Equity, ValueTech Seed i Seedrs.

- Technologia Nevomo jest brakującym ogniwem pomiędzy obecną, często przestarzałą infrastrukturą kolejową a zupełnie nowymi systemami kolei dużych prędkości, takimi jak hyperloop. Rozwiązanie to może nie tylko przyśpieszyć rozwój nowego, zrównoważonego transportu dalekobieżnego, ale też znacznie obniżyć koszty wprowadzania tych zmian - ocenia Lucienne Krosse, odpowiedzialna w EIT InnoEnergy za portfolio rozwiązań hyperloop.

A koszty rzeczywiście są nieporównywalne...

MagRail tańszy i łatwiejszy we wdrożeniu niż hyperloop

Jak wynika z szacunków Nevomo, przy wdrożeniu technologii MagRail, wykorzystującej lewitację magnetyczną oraz silnik liniowy, koszt kilometra dostosowania infrastruktury do wymogów tej technologii to ok. 8-10 mln euro. W przypadku zaś technologii hyperloop, wymagającej budowy nowej infrastruktury w postaci próżniowych tuneli, mowa już o kilkakrotnie wyższych kosztach, sięgających nawet 40 mln euro.

Poza niższymi kosztami, opracowana przez Nevomo technologia ma jeszcze jeden atut, wspomniany na wstępie: przez to, że będzie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, nie musi być konkurencją dla "konwencjonalnych" przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej.

- Stawiamy sobie za cel przeniesienie transportu kolejowego w całkiem nowy wymiar podróżowania, łącząc sprawdzone rozwiązania, stosowane w przewozach kolejowych, z najnowocześniejszymi technologiami, inspirowanymi hyperloopem. Trudno sobie obecnie wyobrazić - zwłaszcza w Europie, gdzie istnieje gęsta sieć kolejowa - budowę tuneli próżniowych. Ich realizacja nie tylko pociągnęłaby z sobą znaczące środki, związane m.in. z wykupem gruntów czy utrzymaniem odpowiednich warunków w setkach lub tysiącach kilometrów rur próżniowych, ale stworzyłaby również konkurencję dla sprawdzonego, zielonego transportu kolejowego, którego modernizacja pozostaje priorytetem Unii Europejskiej - mówił Przemysław Pączek, współtwórca i prezes Nevomo (WNP.PL rozmawiał z nim podczas wystawy The Business Booster, zorganizowanej przez EIT InnoEnergy w Lizbonie).

Dlatego, zdaniem Przemysława Pączka, technologiczna rewolucja na kolei musi przebiegać we współpracy ze spółkami kolejowymi, a nie w kontrze.

Rewolucja na kolei powiedzie się tylko we współpracy z firmami kolejowymi

Obecnie Nevomo ze swoim rozwiązaniem celuje głównie w towarowy transport kolejowy.

- Rozwój technologii MagRail kierunkujemy na rozwiązywanie problemów towarowych i logistycznych przewoźników kolejowych, operatorów terminali, a także zarządców infrastruktury kolejowej - wymienia prezes Nevomo.

Zainteresowanych rozwijaną przez Polaków technologią MagRail nie brakuje.

- Intensywnie rozwijamy współpracę we Włoszech - z tamtejszym zarządcą infrastruktury kolejowej Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Rozmawiamy też z kolejnymi europejskimi spółkami kolejowymi - z Włoch, Francji czy Niemiec. Nasza technologia spotkała się także z ogromnym zainteresowaniem na Bliskim Wschodzie. Tam są środki na innowacyjne technologie, wyobraźnia i potrzeba nowych rozwiązań - mówi Przemysław Pączek.

Na pytanie, czy w Polsce jest zainteresowanie wdrożeniem technologii MagRail, prezes Nevomo odpowiada dyplomatycznie, że są szanse na nawiązanie współpracy, ale głównie z lokalnymi zarządcami infrastruktury kolejowej...

Nevomo szacuje, że MagRail będzie gotowy za 2-3 lata

Nevomo pozyskane środki chce przeznaczyć na rozwój swojej technologii. Już w połowie przyszłego roku znane mają być wyniki pierwszych testów, które lada moment ruszą w Nowej Sarzynie.

- Szacujemy, że za 2-3 lata nasze rozwiązanie będzie gotowe, by poddać je procesowi homologacji i certyfikacji - mówi Przemysław Pączek.

