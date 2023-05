76 km nowych torów za 1,2 mld zł. Skorzysta najlepsza polska kopalnia

PKP PLK ogłosiły przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego połączenia kolejowego między Lublinem a Łęczną oraz rewitalizację trasy Chełm – Włodawa. Szacowana wartość obu projektów to ok. 1,2 mld zł.

Połączenie kolejowe Łęcznej z Lublinem zapewni budowa nowej, zelektryfikowanej linii kolejowej, Lublin Lotnisko – Łęczna/LW Bogdanka. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla nowej linii. Mieszkańcy zyskają wygodny dojazd do stolicy województwa w ok. 40 minut.

Budowa wpłynie także na poprawę przewozów towarowych – nowa linia obejmuje także odcinek od Łęcznej do Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance.

Łącznie w ramach projektu powstanie 25 km jednotorowej linii. Pociągi pojadą z maksymalną prędkością 120 km/h i zatrzymają się na 12 nowych i dostępnych dla wszystkich pasażerów stacjach i przystankach - Lublin Lotnisko, Trzeszkowice, Krzesimów, Ciechanki Krzesimowskie, Łęczna Szpital, Łęczna Akacjowa, Łęczna Polna, Łęczna, Stara Wieś, Turowola, Puchaczów, Bogdanka. Szacowana wartość projektu to ok. 736 mln zł.

Pół miliarda złotych na lepsze połączenie między Chełmem a Włodawą

PLK ogłosiły też przetarg na dokumentacje projektową rewitalizacji trasy między Chełmem a Włodawą wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego we Włodawie. Projekt o szacowanej wartości ponad 500 mln zł obejmuje odnowienie ok. 41 km linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm – Okuninka Białe oraz budowę ok. 10 km jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy.

Pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h. Czas przejazdu między Włodawą a Chełmem wyniesie ok. 53 min.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej linii. W ramach prac planowana jest modernizacja 9 przystanków: Koza-Gotówka, Karolinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Wola Uhruska, Stulno, Sobibór, Okuninka Białe oraz budowa stacji Włodawa Miasto. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

To kolejne postępowania przetargowe w woj. lubelskim z rządowego programu

Oba projekty mają powstać do końca 2026 roku, a budowa rozpocznie się w 2027 r.

Województwo lubelskie jest największym beneficjentem środków Programu Kolej Plus – łączna wartość projektów w regionie to ok. 3,5 mld zł.

