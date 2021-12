7R sprzedaje Generali Real Estate magazyn

7R i Generali Real Estate sfinalizowały przejęcie przez fundusz inwestycyjny budynku logistycznego 7R Park Kraków IX. Magazyn o powierzchni ponad 33 tys. mkw., oddany do użytkowania w połowie 2021 , jest w pełni wynajęty. To kolejna transakcja Generali i 7R w 2021 roku. We wrześniu 2021 firmy poinformowały o sprzedaży kompleksu magazynowego 7R Park Gdańsk II w Kowalach.

W pełni wynajęte 33,6 tys. mkw

Sprzedający też zadowolony

