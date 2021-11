7R sprzedaje kolejne aktywa funduszowi zarządzanemu przez Macquarie

7R sprzedaje budynek z portfela City Flex Last Mile Logistics w ramach kompleksu 7R Park Łódź West II funduszowi zarządzanemu przez Macquarie. To szósta transakcja Macquarie w ramach portfela 7R City Flex Last Mile Logistics, po zawartych od września 2020 umowach kupna dotyczących obiektów m.in. we Wrocławiu oraz w Gdańsku.

Kolejna transakcja 7R i Macquarie Asset Management

Rosnące zapotrzebowanie na obiekty SBU

