Adamczyk: 40 dużych projektów kolejowych w nowej perspektywie UE

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ma przygotowanych ponad 40 nowych, dużych projektów pod kątem nowej europejskiej perspektywy finansowej. Trwają też prace przygotowawcze dotyczące sieci drogowej - powiedział w Katowicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas jednej z sesji 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, minister Adamczyk - uczestniczący w dyskusji nt. strategii transportowej dla Polski - akcentował, że część polskiej gospodarki związana z publicznymi inwestycjami transportowymi ma obecnie stabilne perspektywy wobec realizowanej strategii inwestycyjnej.

"Kiedy przejmowaliśmy władzę w 2015 r., postawiliśmy sobie za cel unormowanie sytuacji na rynku zamówień publicznych dużych inwestycji kolejowych i drogowych. Pamiętamy przełom lat 2015-16, kiedy odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, kiedy branża budowlana, drogowa, prosiła o zamówienia: byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, mieliśmy po prostu puste szuflady" - mówił Adamczyk.





"Dzisiaj mamy m.in. sytuację, że nikt nie boi się być podwykonawcą na żadnej budowie, generalni wykonawcy występują o taką samą ochronę, jaką mają podwykonawcy: jeżeli spełniają wymogi zamawiającego i zarejestrują się - nie mogą zostać pozbawieni wynagrodzenia za wykonaną pracę" - zaznaczył.

"Pamiętamy, że to był jeden z głównych problemów, kiedy przejmowaliśmy władzę" - przypomniał Adamczyk. "I wówczas złożyliśmy deklarację, że polscy przedsiębiorcy, polska gospodarka będzie mogła planować swoje działania w odniesieniu do realizowanej strategii w zakresie inwestycji drogowych i kolejowych. Tę deklarację wypełniliśmy i ona będzie też częścią nowej perspektywy" - wskazał minister.

"PKP Polskie Linie Kolejowe posiadają ponad 40 nowych, dużych projektów na nową perspektywę unijną. Na całej sieci drogowej, która jest przewidziana w nowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad w kolejnej perspektywie, realizowane są prace przygotowawcze. Nie ma odcinków dróg, o których możemy powiedzieć, że wpisujemy do PBDK, jutro zapada decyzja, że będziemy budować tę drogę i tam nie mamy nic" - zapewnił.

Min. @AMAdamczyk podczas @EECKatowice: "Inwestycje drogowe i kolejowe powoduje zwiększenie wolumenu towarów, które przypływają do polskich portów. Widać to na przykładzie drogi ekspresowej #S3 i portów Szczecin-Świnoujście" pic.twitter.com/aLEsjZzpKn — Szymon Huptyś (@SzHuptys) September 3, 2020

"Mamy uruchomione procesy przygotowawcze i one trwają już od kilku lat - mówię tu o drogach" - uściślił Adamczyk, wymieniając następnie trwające inwestycje na Via Carpatia, Via Baltica, drodze S3, autostradzie A1 czy planowane do realizacji: na S1, DK11, DK74, DK12.

Odnosząc się do m.in. tych deklaracji wiceprezes spółki Track Tec, będącej ważnym producentem materiałów do budowy nawierzchni kolejowych, Krzysztof Niemiec akcentował wagę jasnych sygnałów dla branży ws. planowanych inwestycji, aby mogła ona przygotowywać się do ich realizacji.

"Do tej pory mamy sytuację taką, że (w obecnej perspektywie finansowej 2014-20 - PAP) do 2019 r. wydaliśmy na inwestycje na kolei 27 mld zł, a pozostaje na cztery lata (2019-23, do końca okresu rozliczenia perspektywy - PAP) 48,5 mln zł" - mówił Niemiec. Od 2021 r. dochodzi nam nowa perspektywa, dochodzi Fundusz Odbudowy - to 23 mld w dotacjach głównie na drogi, koleje i energetykę, jak zapowiadał pan premier - i dochodzi prawdopodobnie od 2022 r. - CPK, która przewiduje, że odda w 2027 r. 530 km nowych linii" - dodał.

"Jeżeli popatrzymy na tę sytuację, to na lata od 2020 do 2023 r. musimy wydać średnio 12,1 mld zł na inwestycje kolejowe, przy rekordzie z roku poprzedniego 9,1 mld zł" - przestrzegł wiceprezes Track Teca. "Przy czym trudno będzie w tym roku zrealizować 11 mld zł" - zastrzegł. "Więc będzie to nieustająca walka o to, aby wykorzystać środki" - zaakcentował.

"To, o czym PLK mówi, że będzie przygotowana od 2021 r. na duży zakres ogłaszania przetargów i to w systemie: buduj - to będzie to kwestia, jak to wszystko mamy pomieścić. To nie jest jakikolwiek zarzut, tylko wspólna troska, w jaki sposób wszyscy zaangażowani w procesy inwestycje mogą je zrealizować. (…) Przeżyliśmy już parę skoków zapotrzebowania na wyroby, na materiały, na pracę" - przypomniał Niemiec.

Odnosząc się do przytoczonych przez niego danych minister Adamczyk uściślił, że w obecnej perspektywie, w latach 2014-16 - z kwoty bliskiej 27 mld zł, nie wydano praktycznie złotówki, ponieważ wydawane były jeszcze środki wcześniejszej perspektywy; została ona wydana w latach 2017-19.