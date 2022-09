Adamczyk: Część statków z Gdańska będzie mogło w przyszłości wpływać do Elbląga

W przyszłości część statków, które obecnie zawijają do Gdańska będzie mogło to zrobić także w Elblągu - powiedział w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Dodał, że dzięki kanałowi żeglugowemu przez Mierzeję Wiślaną zyska cały region warmińsko-mazurski.

Szef resortu infrastruktury w sobotę wieczorem w "Gościu Wiadomości" powiedział, że "sam kanał jest potwierdzeniem suwerenności Zalewu Wiślanego".

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w rozmowie z PAP wskazywał, że zgodnie z przygotowywaną przez rząd strategią planowana jest budowa terminali zewnętrznych na Zalewie Wiślanym.

W sobotę z udziałem m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a także ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, została otwarta nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej Polska zyska niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk. Dzień później, 18 września, kanał będzie ogólnodostępny dla jednostek pływających.

Budowa przeszła już do historii i będzie pracować na rzecz Polaków.

Szef resortu infrastruktury w sobotę wieczorem w "Gościu Wiadomości" powiedział, że "sam kanał jest potwierdzeniem suwerenności Zalewu Wiślanego". Dodał, że ta budowa przeszła już do historii i będzie pracować na rzecz Polaków.

Adamczyk zwrócił uwagę, że np. Elbląg może w przyszłości stać się portem, do którego będzie zawijać część statków, które obecnie docierają do Gdańska. "Do samego portu w Gdańsku wpływa rocznie ponad 300 jednostek, statków z towarami, które mogą swobodnie przepłynąć przez ten kanał, po pogłębieniu toru wodnego - co się stanie na jesieni przyszłego roku - wpłynąć do Elbląga, zostawić tam produkty, zabrać te produkty, a tym samym potwierdzić, że region warmińsko-mazurski, ale szczególnie miejscowości wokół Zalewu Wiślanego mogą na pewno liczyć na rozwój. To jest nowa epoka" - powiedział.

Na zrealizowanej przeprawie skorzystają: przemysł turystyczny, Elbląg i nie tylko. Oto kilka szczegółów

Szef MI dodał, że dzięki nowej drodze wodnej może rozwijać się przemysł turystyczny, armatorzy operującymi małymi jednostkami.

"Skończył się czas smuty dla Zalewu Wiślanego, dla Elbląga, dla wszystkich miejscowości tutaj położonych. Zaczyna się nowa era, nowy rozdział dynamicznego rozwoju gospodarczego" - podkreślił minister.

Duża żegluga" np. kontenerowców nigdy nie była planowana na Zalewie Wiślanym

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w rozmowie z PAP wskazywał, że zgodnie z przygotowywaną przez rząd strategią planowana jest budowa terminali zewnętrznych na Zalewie Wiślanym. Wyjaśnił, że miałby one w przyszłości powstać na wysokości Suchacza. "Miałyby do nich zawijać masowce w suchymi towarami jak np. zboże, czy węgiel, potem towar mógłby być przeładowywany na barki. Chodzi też o stworzenie portu feederowego (współpracującego małego portu z większymi - PAP) dla Gdańska i Gdyni" - wskazał.

Gróbarczyk podkreślił ponadto, że "duża żegluga" np. kontenerowców nigdy nie była planowana na Zalewie Wiślanym.

Informował, że w ubiegłym tygodniu doszło do pierwszego spotkania zespołu roboczego, w którym uczestniczyli przedstawiciele MI, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz zarządu portu w Elblągu.

Teraz czas na zarząd portu. Ma przedstawić biznesplan, strategię rozwoju. Strona rządowa jest w pełni otwarta

"Wypracowaliśmy harmonogram, zakres działań w zakresie portu w Elblągu. Przyjęliśmy wspólne rozwiązanie co do konieczności modernizacji portu i określiliśmy konieczne prace jakie należy wykonać. W pierwszej kolejności zarząd portu ma przedstawić biznesplan, strategię rozwoju. Zarząd ma przedstawić również informację co do ewentualnych zmian właścicielskich. Chodzi o to, czy port miałby być sprzedany, czy chciałby partycypować we wspólnych inwestycjach z rządem, bądź czy ma jakąś inną optykę w tej sprawie" - powiedział.

Gróbarczyk zapewnił, że strona rządowa jest w pełni otwarta "na możliwe sposoby partycypowania, tak aby doprowadzić do w pełni funkcjonalnego rozwiązania, przygotowania Elbląga do przeładunków w ramach nowej drogi wodnej".

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg - także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.

Zobacz nasz najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl