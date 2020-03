Adamczyk: karty lokalizacyjne dla pasażerów kolei w relacjach międzynarodowych

Podejmujemy różne starania związane z zagrożeniem koronawirusem, wdrażamy i będziemy wdrażali kolejne procedury, w tym karty lokalizacyjne pasażera w relacjach międzynarodowych - zapowiedział w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak podkreślił szef resortu infrastruktury w Programie 1 Polskiego Radia, nie ma planu wstrzymywania ruchu pociągów.



„Oczywiście podejmujemy rożne starania związane z zagrożeniem koronawirusem, wdrażamy i będziemy wdrażali kolejne procedury, jak chociażby karty lokalizacyjne pasażera w relacjach międzynarodowych" - zapowiedział.

Jak tłumaczył, taką kartę otrzymają pasażerowie i członkowie załogi tego rodzaju pociągu.



„Na karcie będą podstawowe dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres przebywania podróżnego w Polsce. To potrzebne jest w przypadku ustalania osób, które mogły być narażone na ewentualnie zarażenie od pasażera takiego pociągu" - wyjaśnił Adamczyk.



Jak wskazał, w pociągach Intercity i międzywojewódzkich, załogi pociągu będą dbały o to, by bardzo często dezynfekować te elementy, z którymi mamy najczęstszy kontakt różnego rodzaju klamki i przyciski. Zaapelował przy tym do podróżnych, że jeśli zobaczą taką sytuację, nie będzie to znaczyć, że w pociągu były czy są osoby chore. Będą to rutynowe działania.



Adamczyk dodał, że resort zadba też o bezpieczeństwo na przystankach i dworcach. Wskazał ponadto, że Inspekcja Transportu Drogowego monitoruje linie autobusowe o zasięgu międzynarodowym na każdym z pierwszych przystanków w naszym kraju. "Mowa tu o połączeniach liniowych, a pasażerowie są sprawdzani pod kontem temperatury" - zaznaczył.



Szef resortu infrastruktury wskazał ponadto, że dziś epidemia nie wpływa na inwestycje infrastrukturalne drogowe i kolejowe.